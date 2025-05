Magyar Péter idegbe jött, hibát hibára halmozott Nagyváradon

Ismét kikerültek a belsős infók a Tisza Pártból. Deák Dániel egy pártbeli informátorának köszönhetően arról osztott meg információkat a közösségi oldalán, hogy Magyar Péter hogyan élte meg valójában a nagyváradi eseményét, amelyen alig vettek részt helyiek.

Magyar Péter csalódott a nagyváradi kudarc miatt (Fotó: Havran Zoltán)

A korábbi nagyotmondásai ellenére Magyar Péter is csak „sok száz” emberről írt a nagyváradi nézőszámot illetően, ami jelzi, hogy már ő sem tudja azt hazudni, hogy elsöprő tömeg lett volna rá kíváncsi Erdélyben.

Az informátor szerint Magyar Péter nagyon csalódott volt, ugyanis azt várta a többnapos reklámkampánytól, hogy legalább megtelik a tér.

Ez azonban elmaradt, ezt a drónfelvételek is jól mutatják – hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Hozzátette: hasonló kudarcként éli meg a gyermeknapi rendezvényét is, ahol szintén kevesen jelentek meg a nagyváradi fiaskó másnapján.

Forrás: Facebook/Deák Dániel

A kudarcos esemény miatt a Tisza Párt vezére kifejezetten elégedetlen azokkal, akik a párton belül a rendezvények szervezésével vannak megbízva,

ugyanis nekik lett volna a feladatuk például, hogy Nagyváradra annyi tiszás aktivistát buszoztassanak, hogy meg tudják tölteni a rendezvény helyszínét

– hívta fel a figyelmet Deák Dániel. Majd rámutatott: ők azonban erre is képtelenek voltak, ami miatt Magyar Péter várhatóan változtatásokat hajt majd végre a belső szervezői csapatban.

Bár igyekeztek a helyszínre buszokkal minél több embert eljuttatni Magyarországról, ez így sem volt elég.

Miután Magyar Péter a kevés nézőszám miatt meglehetősen ideges lett, az azt követő sajtónyilatkozataiban nem tudta türtőztetni magát:

szabályosan nekiesett az erdélyi magyarokat képviselő RMDSZ-nek,

és kémkedéssel vádolta meg őket, amit az erdélyi párt határozottan visszautasított – hangsúlyozta az elemző. Majd rámutatott: ezzel a dühös kirohanásával Magyar Péter sok erdélyi magyar előtt végleg elvágta magát.

A frusztráltságát az is okozhatta, hogy a határátlépést követően sok dühös ember várta, akik bekiabáltak neki, és kifejezték nemtetszésüket. Mindez a teljes út során is jellemző volt, de a nagyváradi eseménynél is hallható volt.

Magyar Péter most azt mondja, hogy ezeket az embereket a Fidesz küldte oda, ugyanakkor a helyszíni beszámolók alapján rengeteg olyan helyi ember volt, aki tiltakozott a tiszások ellen, hiába állít mást Magyar Péter

– emelte ki Deák Dániel. Hozzátette: ugyancsak zavarta, hogy míg Magyarországon a biztonsági embereivel viteti el a tiltakozókat, itt ezt nem tudta megtenni.

A kudarcos nagyváradi eseményt a baloldali pártvezér most – a besült hangfelvételhez hasonlóan – igyekszik témaváltással elfedni. Ma már ismét a gyermekotthonoknál próbál balhézni, hasonlóan a karácsonyi időszakhoz. Egyes hírek szerint most ugyanakkor hajlandó volt aláírni az ajándékozási szerződést, így lehet, most elmarad a balhé – mutatott rá az elemző.