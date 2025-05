Már a kisközségekben sem tombolhatnak szabadon a drogosok

A kormányzati fellépés, valamint a drogellenes hajtóvadászat elindítása már egy kis Nógrád vármegyei faluban is érezteti a hatását – számolt be róla a Nool. Ezek az intézkedések pozitív változást hoztak a község közbiztonságában, nem is beszélve a társadalmi életéről. A faluban az esti órákban rendszeresen bukkantak fel drogosok csapatokba verődve, létszámuk gyakran elérte a 15 főt. Előszeretettel használták az úgynevezett „füstöt”, ami egy szintetikus drog, amelyet felhevítve alufóliából szívtak.