Deák Dániel: Még senki nem csinált olyat egész Európában, mint most Orbán Viktor a Harcosok Klubjával

A szakértő véleménye, hogy végtelen profizmus jellemezte az egész rendezvényt, ami azt mutatja, hogy a Fidesz egy dinamikus, folyamatosan megújulásra képes politikai erő. Mint jelezte, a Fidesz minden választási időszakban, minden választási kampány előtt látja, hogy mi az az irány, amit képviselni kell, és milyen irányba kell elmozdulnia a politikai kommunikációnak, melyek azok az eszközök, amelyekkel győzelemre viheti a jobboldali politikai közösséget.

Látható, hogy a Fidesz megint képes volt a teljes megújulásra

– rögzítette Deák Dániel, majd emlékeztetett, hogy a 2022-es választás előtt is hasonlót láthattunk.

A miniszterelnök is azt mondta, hogy ez a győzelemhez vezető út

– idézte fel Orbán Viktor gondolatát a szakértő.

Fel kell venni a küzdelmet

Kitért arra is, hogy Magyar Péter az online térben egy hamis világot épített fel, ezért is fontos, hogy a jobboldal felvegye a harcot a virtuális világban is. Véleménye szerint ezzel szembesíthetik Magyar Pétert a valósággal, és a Fidesz egy erős közösséget alakíthat ki az online térben.

Mindenképpen fontos, hogy azon a területen is felvegye a küzdelmet a jobboldal, ahol egyébként Magyar Péterék jelen vannak

– húzta alá az elemző.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Benko Vivien Cher)