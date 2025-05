Erőt sugárzott a Fidesz a Harcosok Klubja rendezvénnyel

Az elmúlt években a Fidesz elsajátította a digitális harcmodort. Ennek volt a Harcosok Klubja a csúcseseménye, ami fordulópont a Fidesz történetében is – értékelte lapunknak Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a vasárnap délután tartott rendezvényt. Mint jelezte, a digitális harcosok közössége kulcsfontosságú lesz a 2026-os választás során.

Orbán Viktor a Harcosok Klubja rendezvényen (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Benko Vivien Cher)

Egy jól szervezett, profi, dinamikus, erőtől sugárzó közösség képét mutatta be a kormánypárt

– tette hozzá.

A szakértő a Fidesz egyik erősségének nevezte, hogy nagyon jól szervezett az offline térben, és ez a szervezettség fog most megjelenni a digitális térben is. Tehát a különféle eddigi kezdeményezések és közösségek most egy egységes nagy közösségbe fognak összeállni.

Az offline szervezettséget az online térben is bemutatja a kormánypárt

– rögzítette Mráz Ágoston Sámuel.