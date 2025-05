Ragadós száj- és körömfájás: már megvan a dátum, mikor lehet mentességet hirdetni

Jelezte, hogy a kormány az érintett telepeken dolgozók munkahelyének megőrzése érdekében lehetővé tette, hogy fizetésüket a munkáltatók az állami bérgarancia-alapból biztosíthassák, és arról is rendelkezett, hogy a teljes kártalanítási összegbe a bérgarancia-alapból fölvett összeg is a számítson bele, így ez gyakorlatilag a tulajdonosnál marad, nem kell majd visszafizetni.

Kezelni kell a hosszabb távú hatásokat is

A miniszter elmondta azt is, hogy tárgyalásokat folytattak a Nemzetgazdasági Minisztériummal, hogy rendeljenek el hitelmoratóriumot az érintett telepek vonatkozásában, és más eszközökkel is segítsék a gazdák pénzügyi likviditását. Azt akarják ösztönözni, hogy legalább egy éven belül induljon el az újratelepítés, és a harmadik év végére a telepek elérjék azt a szintet, ahol a betegség megjelenése pillanatában voltak.

Kezelni kell a hosszabb távú mellékhatásokat is, hiszen ilyen esetben a nem uniós harmadik országok leállítják az importot, így tett például Szerbia, Montenegró, Albánia és Bosznia is. A fertőzés kitörésekor épp úton volt Japánba az első magyar szürkemarha-szállítmány, amelyet vissza kellett fordítani, pedig hatalmas lehetőség lett volna

– közölte Nagy István.

Kiemelte, hogy az Európai Unióban ilyen esetekben viszont a regionalitás elvét alkalmazzák, így a kiviteli tilalom csak Győr-Moson-Sopron megyére és Komárom-Esztergom három járására vonatkozik.

A mellékhatások kapcsán arról is beszélt, hogy a sertéshús forgalmának ösztönzésére is támogatást kellett bevezetnie a kormánynak, és a tavasszal 15-20 százalékkal emelkedő tejtermelés okozta problémát is kezelni kell.