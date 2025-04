Magyar Péter agrártanácsadójának a telepén is megjelent a száj- és körömfájás betegség

Az ügyre Bohár Dániel is reagált:

A partizános Gulyás Márton azzal turnézott, hogy „mennyire borzasztóan védekezik a kormány” a ragadós száj- és körömfájás ellen. Riportot is forgatott erről. Körbejárta azokat a helyeket, ahol jelen van a vírus, majd elment Magyar Péter agrártanácsadójához, Bóna Szabolcshoz Rábapordányba.

Aztán néhány nappal később (ma) megjelent a betegség ott is. Én értem, hogy hergelni kell, mert a Petike ezt kéri, de talán a fertőzött helyekről átmenni egy másik településre (kamerákkal, stábbal, stb.) nem biztos, hogy jó ötlet volt.

– Nem mondom, hogy a Marxi hibája, dehogy. Viszont érdekes egybeesés. Az állatokat nagyon sajnálom – írta Bohár Dániel a Facebook-bejegyzésében.

Nagy István: A telepet zár alá vettük, kezdődik a felszámolása

Az agrárminiszter közösségi oldalán egy videóban is megerősítette a Rábapordányban található állattartó telepen a vírus megjelenését és sajnálatát fejezte ki. Közölte, a bejelentését követően az állategészségügyi hatóság haladéktalanul elvégezte a szükséges mintavételt, amelynek laboratóriumi vizsgálata ma délután megerősítette a fertőzést.

A telepet azonnali hatállyal zárlat alá helyeztük, és megkezdődtek a járványügyi protokoll szerinti intézkedések. Az állategészségügyi hatóság munkatársai a helyszínen dolgoznak és előkészítik a teljes állomány – mintegy 600 tejelő tehén – felszámolását.

Az állatokat a vírus terjedésének megakadályozása érdekében vakcinázzák. Nagy István arról is beszélt, hogy már zajlik a járványügyi nyomozás az esetleges mulasztásokra, és lehetséges kontaktgazdaságok felkutatására.

Elrendelésre került a 3 km-es védőkörzet, valamint a 10 km-es megfigyelési körzet is. Várható, hogy a korlátozás alá eső területek kiterjesztésére is sor kerül. A védőkörzetekben haladéktalanul megkezdjük a fogékony állatok számbavételét, valamint mintavételt végzünk az állományokból.

Kiemelte, ez a vírus emberre nem veszélyes, és az élelmiszerlánc biztonságát nem fenyegeti. A kormány továbbra is minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozzák a fertőzés további terjedését. Az agrárminiszter nyomatékosan kéri az állattartókat és valamennyi érintettet, hogy szigorúan tartsák be az óvintézkedéseket, és fokozott figyelemmel kísérjék állataik egészségi állapotát mert ez egy rendkívül ragályos vírus, akár kéthetes lappangási idővel is, az állattartóknak óriási a felelőssége van a védekezésben.