Ez az a termék, amiből soha nem lesz túltermelés

A jövő vezetőit felkészítő program az egyetem kiemelt fontosságú kezdeményezése – fogalmaztott a Jövő vezetői programot összegző gödöllői zárókonferencián Gyuricza Csaba, a MATE rektora. Hozzátette, hogy

az újragondolt tehetséggondozás filozófiája szerint a mentorálást, támogatást már a középiskolai tanulmányok végén megkezdi a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, megcélozva azokat a diákokat, akik aztán jóllehet, a MATE-n folytatják majd a továbbtanulást.

Jövő vezetői program

Egészen odáig folytatjuk ezt a kezdeményezést, hogy egy teljes életpályamodellt felépítve akár a senior professzorig láthassa valaki, hogy milyen életút várhat rá, hogyha minket választ. E koncepció kiemelkedő eleme a Jövő vezetői program

– mondta el lapunknak, leszögezve azt is, hogy bátran lehet elitprogramnak is nevezni, hiszen mindössze 50 hallgató jutott be a program első indulásába.

– Lehetőséget kívántunk biztosítani azoknak a legkiválóbb diákoknak, akik tehetségesek és érdemesek, akár az akadémia, akár a szakpolitika, akár az innováció vagy épp a menedzsment területén karrierút formájában, hogy képességeiket valóban kibontakoztathassák. Az eredmények egyértelműek. Nagy örömmel láttam, hogy ez alatt az egy év alatt rengeteg olyan tudásra tettek szert és olyan eredményeket mutattak fel – akár publikációk, akár szabadalom formájában –, amik valóban büszkeségre adnak okot – jelentette ki a MATE rektora. Szólt továbbá arról is, hogy

a legkiválóbb hallgatók számára megalapították a Hallgatói nagykövet programot is – amelynek eredményeit a zárókonferencián jelentették be –, ami lehetőséget biztosít arra, hogy Európa legjobb egyetemein (Norvégia, Svájc, Hollandia) hosszabb-rövidebb időszakot tudjanak eltölteni a kiválasztott kiválóságok.

A legjobb valuta

Zárszóként Gyuricza Csaba megjegyezte: nagyon sokféle terméket lehet előállítani, akár fizikai, akár virtuális értelemben, de a tudás az egyetlen olyan termék, amiből soha az életben nem lehet túltermelés.

A tudás az egyetlen olyan fizetőeszköz, amit a világ 211 országában mindenhol be lehet váltani. Nekünk pedig az a célunk, hogy az egyetem elvégzése után, diplomával a kezükben olyan tudással legyenek felvértezve, amiből minél többet be tudnak váltani a világ bármely részén, reményeim szerint azonban mégis elsősorban itthon, Magyarországon

– fogalmazott.

Jövőre ugyanitt

Szabó Katalin, a Jövő vezetői program vezetője, úgy látja, hogy ma, amikor visszatekintettek az elmúlt hónapokra, nemcsak eredményeket láttak, hanem azt is, hogy hogyan jutottak el idáig. – Szívből kívánok mindannyiótoknak sok sikert, kitartást és inspirációt jövőbeli céljaitok megvalósításához! Legyen ez a program az első lépés egy igazán tartalmas és értékteremtő pálya felé! – üzente a program résztvevőinek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy