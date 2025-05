Visszafoglalás – A disztópia, mint antiutópia + videó

A disztópia fogalma különösen népszerű a XX. század második felétől kezdve, gyakran használták irodalmi és filmművészeti alkotásokban, hogy olyan társadalmakat ábrázoljanak, amelyek gyakran az emberi jogok hiányára és az állami elnyomásra összpontosítanak. A Visszafoglalás című podcastműsorunkban Megadja Gábor, a XXI. Század Intézet kutatási igazgatója és Molnár Attila Károly eszmetörténész, professzor, egyetemi tanár ezeket vette sorra. De a fiatalabb nézőink láthatják azt is, hogy nézett ki Orwell: Állatfarm című kötete szamizdat kiadásban, ugyanis Molnár professzor úr ezt is elhozta podcastműsorunkba.

Olyan ikonikus irodalmi művek, mint George Orwell 1984 című könyve vagy Aldous Huxley Szép új világ című kötete is a disztópia fogalmára épül, de a filmes iparág is gyakran használja a disztópia fogalmát. Az utópiával foglalkozó adásunkból kimaradt a disztópia fogalma, mert a műsoridő véges volt, de ez egy külön podcastműsort is megérdemelt. Legyen mindenki boldog, éljen akár egy üvegpalotában, ahol mindenki látja, de a személyes szabadsága korlátozott. Csak egy alapvető példa, hogy a szerelem nem engedélyezett, de a szexualitás igen. Hosszasan sorolták az eszmetörténészek a fogalomhoz kapcsolódó irodalmi műveket és filmeket, mert Hollywood is rárepült a témára. Hogy pontosan melyek ezek, adásunkból minden apró részletre választ kapnak.