A rendőrségnek minden eszköze megvan a pride betiltására, a szervezők trükközni próbálnak

A gyülekezési jog a kötelezően biztosítandó alapvető emberi jogok közé tartozik, amelyet az Alaptörvény véd. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság több évtizedes gyakorlata szerint az alapvető jogok korlátozása lehetséges akkor, amikor ez a korlátozás megmarad az alkotmányos keretek között, nem vonatkozik az alapjog érinthetetlen lényegére, vagy elkerülhetetlen, valamint, ha a korlátozás súlya nem aránytalan a célhoz képest. Így a gyermekvédelem érdekében a hatályos jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a hatóság megtiltsa a gyűlés megtartását, ha az a tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tesz, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg – szögezte le ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzet kérdésére.

Egy trükkel tartanák meg a pride-ot (Fotó: Teknős Miklós)

Mivel a gyülekezési jogról szóló törvényt módosították, méghozzá úgy, hogy tilos megtartani olyan gyűlést, amely sérti a gyermekvédelmi törvényben meghatározott tilalmakat, így a pride és más LMBTQ+ rendezvények betiltása rendőri, hatósági döntés alapján lehetségessé válik. Az illetékes hatóságok már a bejelentés szakaszában megtilthatják a pride vagy más rendezvény megtartását, ha úgy vélik, hogy az sérti a törvényt. Aki tiltott gyűlést szervez vagy azon részt vesz, szabálysértést követ el, amelyért pénzbírság szabható ki, az így befolyt összeget a gyermekvédelmi célokra kell fordítani – ismertette Lomnici Zoltán. Majd hangsúlyozta:

amennyiben a pride-felvonulás tartalma vagy megjelenése veszélyezteti a gyermekek erkölcsi fejlődését, a rendőrség a hatályos jogszabályokkal összhangban dönthet úgy, hogy a gyűlést megtiltja, és ezzel alkotmányos kötelességének tesz eleget a gyermekek védelme érdekében.

Az alkotmányjogász ezzel egyértelműen leszögezte, hogy amíg olyan tartalmú rendezvényt akarnak tartani, mint a pride, akkor lényegtelen, milyen címet adnak neki, a rendőrség továbbra is betilthatja.

Mint ismert, a kormány felajánlotta a Kincsem Parkot a pride vonulásra, de a külföldről pénzelt pride-párti NGO-k és aktivisták ezt nem fogadták el, inkább megpróbálják kijátszani a gyermekek védelméről szóló jogszabályokat azért, hogy újra a közterületen, mindenki – köztük a gyermekek – szeme láttára tudják megtartani a botrányos pride vonulást. Az eseményt nem pride néven jelentették be, hanem úgy, hogy „Felvonulás az LMBTQI emberek jogegyenlőségéért”, ezt a rendőrség azonban péntekig már kétszer is elutasította. A Kúria azonban mindkét alkalommal arra utasította a rendőrséget, hogy folytassák le újra az eljárást, és mutassák ki a kapcsolatot a pride és a bejelentett rendezvény között. A kapcsolat azonban egészen látványos: a rendezvényt bejelentő NGO-k hivatalos partnerei és támogatói a pride-ot szervező NGO-nak, illetve az általuk bejelentett eseményt éppen a pride nemzetközi napjára időzítették. Az új nevet kapott eseményre pedig ugyanúgy pride-ként hivatkoznak az esemény hirdetésekor.

A baloldal politikusai is jelezték már részvételüket az eseményen. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere már nem egyszer jelezte: lesz pride felvonulás, és ő is részt vesz rajta. De a főpolgármester mellett több baloldali politikus is, mint Dobrev Klára, Hadházy Ákos, vagy éppen Baranyi Krisztina jelezte, hogy ott lesz a pride-on. Mellettük pedig legalább 60 EP-képviselő jön a pride-ra.