Kövér László: A háttérhatalom embere távozott a közéletből + videó

A Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás eredménye kötelezettséget és politikai támaszt jelent majd a kormány számára – mondta az Országgyűlés elnöke a közszolgálati televízió 48 perc című hírháttérműsorában. Kövér László beszélt arról is, hogy „demokráciák válságát éljük”, és úgy látja, hogy a 2026-os országgyűlési választások után a parlament mint vitafórum veszít a súlyából.

Tragikus dolgok történnek a nemzetközi színtéren, és nem tudjuk, hogy a folyamatoknak „hol van a vége” – utalt az ukrajnai háborúra és a közel-keleti konfliktusra a házelnök. Kiemelte, mind a két színtéren zajló háború alapjaiban befolyásolja azt a nemzetközi környezetet, amelyben Magyarország a jövőjét tervezni tudja.

Ami a magyar belpolitikában zajlik, inkább komikus, mint tragikus, azt a mélypontot, ahova a Tisza Párt és Magyar Péter megjelenésével a magyar belpolitika stílusa jutott, nem tudtuk volna elképzelni 30 vagy 15 évvel ezelőtt – mondta.

Hozzátette, a világ jelentős része köszöni szépen, jól van, fejlődik, gyarapodik,

a mi nyugati világunk az, amely szellemi és morális válsággal küzd. Kezdenek kimerülni a demokrácia morális tartalékai

– jegyezte meg.

Kövér László mélypontnak nevezte, hogy egy ellenzéki képviselőcsoport, amely azóta bejelentette, hogy nem indul jövőre a választáson, terrorcselekményt elkövetve próbálta megakadályozni egy törvényjavaslat elfogadását.

A Momentumot „ügynökpártnak” nevezte, „amelynek már a létrejötte sem belső igényből fakadt, hanem külső megrendelésre”. A Momentum egyetlen „valamire való és maradandó” tevékenysége, hogy „megfúrták” Magyarország olimpiai pályázatát és átjátszották a rendezés jogát a franciáknak, a destrukción kívül nem volt értelme a létüknek – jelentette ki Kövér László, aki nem zárta ki, hogy a párt néhány politikusának lesz még jövője a Soros-féle hálózat valamelyik intézményében vagy a Tisza Párt listáján.

– Ez a társaság egy üresfejű bandának tűnt a szememben, akiket külföldről finanszíroznak, és az idő engem igazolt – összegezte Kövér László.

Gyurcsány Ferencről a házelnök azt mondta, meglepte a DK-s politikus visszavonulása, de az még inkább, hogy nem saját maga, hanem a felesége jelentette be. Ez – fűzte hozzá – azoknak a találgatásoknak ad alapot, amely szerint

Gyurcsány Ferenc nem egy autonóm személyisége volt a politikának, sokkal inkább egy háttérhatalom embere.

Hozzátette, várakozással figyeli a DK „függetlenségi harcát” annak bebizonyítására: van baloldal az ellenzéken belül.

Kövér László beszélt arról is, hogy a világ átalakult, kétséges, hogy van-e értelme még a jobb- és baloldalról vagy a kereszténydemokráciáról, liberalizmusról, szociáldemokráciáról úgy beszélni, mint harminc évvel ezelőtt. A politika társadalmi alapjai is megváltoztak, hiszen azok a társadalmak is átalakultak, amelyeken ezek az ideológiák és pártpolitikai irányzatok létrejöttek. Ami jött helyette, az rosszabb: ma a törésvonal egyik oldalán a nemzetállamok felszámolásában érdekelt globalisták vannak, a másikon a szuverenisták, patrióták, akik úgy gondolják, hogy a nemzeti önazonosság olyan érték, amely nélkül nincsenek élhető emberi közösségek – mondta, és kijelentette:

ha nincs nemzetállam, akkor nincs demokrácia.

Kövér László hangsúlyozta, mivel „a hagyományos média is elindult a jobblétre szenderülés útján”, a politikai kommunikáció áttevődik a világhálóra, ez pedig borzalmas következményekkel jár a tartalomra és a stílusra. A magyar politikai elit szerinte nagyon keveset tett vagy tehetett, hogy ezt a folyamatot lassítsa vagy a veszélyekre felhívja a figyelmet – vélte.

Európában szekularizáció, vallás- és kultúravesztés zajlik, olyan közösségek szétbomlasztása, amelyek az embert emberré teszik – hívta fel a figyelmet.

Egyes idióták már a biológiai adottságainkat is korlátnak tekintik

– mondta, hozzátéve: „már nem a lelke veszik el Európának, hanem már az esze is, e folyamat vége pedig a totális káosz és szétesés lesz”.

A politikus beszélt arról is, hogy minden politikus, aki a keresztény tanításra hivatkozik, a maga számára teszi magasra a mércét, mert nagyon könnyen a képmutatás vádjával nézhet szembe, ha botláson kapják. De nyilvánvaló az is – mondta –, hogy a keresztény politikusok is gyarló emberek, így ha megbotlanak és elesnek, azt el kell fogadni. A különbség ott van, hogy a „másik oldalon” a mércét magát is tagadják. Fontos, hogy legyenek morális gátak, és ezeket fent kell tartani – hangsúlyozta.

Ukrajnával kapcsolatban közölte, elismerésre méltó, ahogy az ukránok hősiesen védik területüket, de hogy van-e ennek értelme, abban már kételkedik. Különösen akkor, amikor már Nyugaton is beismerik, hogy ez egy proxyháború. Az viszont ránk tartozik, hogy Ukrajna gyorsított pályán történő uniós csatlakozása milyen következményekkel jár a magyar emberekre nézve. Ezt kötelességünk nyilvánvalóvá tenni, függetlenül attól, hogy sérti-e a kijevi politikai elit önérzetét – jegyezte meg.

Kövér László kitért arra, hogy a háborút elszenvedő ukrán emberekkel mély emberi szimpátiát érez, szemben az ukrán politikai elittel, mert ők bűnrészesek abban, ami történt.

A politikus azt mondta, a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás után a kormánynak határozottan és egyértelműen kell képviselnie, amit kétmillió ember kifejezett. A szavazás eredménye így kötelezettséget és politikai támaszt ad majd a kormány számára – tette hozzá.

A házelnök a jövő évi országgyűlési választások utáni időszakot a parlamentarizmusra, a demokráciára nézve borúsnak látja.

Úgy látja, a parlament mint vitafórum veszít a súlyából.

Arra kérdésre, hogy ott lesz-e a politikában, Kövér László azt mondta, nem érzi, hogy okvetlenül háttérbe kellene vonulnia és szakítania kellene a közélettel. Hozzátette: ezt eldönteni nem az ő tiszte.

