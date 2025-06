Ma kiderül az igazság Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

– Ennek a katonához méltatlan viselkedésnek lesznek jogi következményei, de erkölcsileg és katonaként Ön megbukott és ezt már Ön is tudja, ezért menekül előre – jelentette ki Budai Gyula a közösségi oldalán üzenve Ruszin-Szendi Romulusznak. A Fidesz országgyűlési képviselője emlékeztetett azokra a – fogalmazása szerint – „méltatlan” dolgokra amelyeket a volt vezérkari főnök csinált, köztük azokra a tettek re is, amelyek miatt az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága ma rendkívüli zárt ülését tart. Az esemény utáni sajtótájékoztatón a Magyar Nemzet is részt vesz.

Fotó: YouTube

A bizottsági ülés utáni sajtótájékoztatón nyilatkozatot tesz majd Barthel-Rúzsa Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkára és Kósa Lajos, a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke is.

Magyar Péter embere ellen többek között azért indult vizsgálat, mivel felmerült a gyanú, hogy vezérkari főnökként összejátszott az ukránokkal, valamint a NATO üléseken félszólásait a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának) kifejezéssel zárta.

Menczer Tamás a közösségi oldalán arra mutatott rá, hogy Ruszin-Szendi Romulusz beszélt, elmondta, hogy ő mindent megtesz az országért.

És igazat mondott!

– hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, majd pontosított:

kicsi baj, hogy ez az ország Ukrajna.

Ő valóban mindent megtesz, Ukrajnáért – tette hozzá.

A kommunikációs igazgató videójában azt üzente Magyar Péter emberének, hogy közeleg az igazság órája. Ugyanis a Honvédelmi Minisztérium világossá tette, és a minisztérium képviselői elmondták, hogy a parlament illetékes bizottságának be fogják mutatni ezeket a NATO felvételeket – mutatott rá.

Akkor kiderül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz mit is mondott, mondta vagy nem mondta azt, hogy dicsőség Ukrajnának

– hangsúlyozta Menczer Tamás.