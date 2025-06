Miért félünk a péntek 13-tól? Van rá okunk?

A péntek a babonás hagyományokban régóta balszerencsés napnak számít – már az ókorban is tartottak tőle, a keresztény hagyományok szerint pedig Jézus is egy ilyen napon halt meg. Egyes értelmezések szerint az isteni igazságszolgáltatás is pénteken sújt le leginkább.

A 13-as szám kultúrákban is visszatérően baljós szimbólum. Jézus utolsó vacsoráján 13-an ültek az asztalnál, közülük a 13. vendég, Júdás árulta el őt. A skandináv mitológiában Loki, a csaló isten volt a 13. meghívott egy lakomán, aminek tragédia lett a vége. Agatha Christie kedvelői jól emlékezhetnek arra az angol hiedelemre, hogy ha tizenhárman ülnek le étkezni, akkor az hal meg közülük először, aki elsőként áll fel az asztaltól.

Történelmi gyökerek: templomosok, tőzsde és horror

A két jelenség összekapcsolása sem új keletű. Az egyik legismertebb – és történelmi – eredettörténet 1307. október 13-ára vezethető vissza, amely péntekre esett: IV. Fülöp francia király ezen a napon rendelte el a templomos lovagrend tagjainak letartóztatását, akik közül sokakat kivégeztek. A dátumhoz azóta is ez a baljós emlék társul.

A modern korban Thomas W. Lawson 1907-ben megjelent Friday the Thirteenth című regénye is hozzájárult a hiedelem elterjedéséhez:

főhőse péntek 13-án tőzsdei pánikot idéz elő, pont a babona miatt.

A XX. század pedig végképp bevéste a dátumot a popkultúrába: a Péntek 13. című, 1980-ban indult horrorfilmsorozat rémisztővé tette a napot.

Kevesebben tudják, de 1953-ban Magyarországon is készült egy Péntek 13 című film, méghozzá vígjáték: Keleti Károly rendezésében Latabár Kálmán és Kiss Manyi a babonák nevetséges oldalát mutatták be.

Tényleg több a balszerencse ilyenkor?

Bár a péntek 13-a ijesztő híréhez sok legenda tapad, tudományosan nem igazolható, hogy ilyenkor több balszerencsés esemény történne. Sőt egyes statisztikák szerint bizonyos területeken – például a közlekedési balesetek terén – kevesebb a szerencsétlenség, talán éppen azért, mert az emberek óvatosabban viselkednek.

A félelem tehát gyakran önbeteljesítő jóslattá válhat:

ha az ember retteg valamitől, hajlamosabb észrevenni a negatívumokat, és felnagyítani a kellemetlen eseményeket.

A péntek 13-tól való félelemnek külön neve is van: paraszkevidekatriafóbia. Egyes becslések szerint a nyugati világban ilyenkor több millió dolláros gazdasági veszteség keletkezik, mert sokan nem utaznak, nem kötnek üzletet, nem házasodnak, és halogatják a fontos döntéseket.

Nem mindenhol számít szerencsétlennek

Érdekesség, hogy nem minden kultúrában tartanak a péntek 13-tól. Olaszországban a péntek 17. a szerencsétlen nap, Görögországban és Spanyolországban a kedd 13. számít baljósnak. Kínában a 13-as szám nem hordoz különösebb jelentést – ott a négyestől félnek inkább, mivel a kiejtése hasonlít a „halál” szóhoz.

Az Egyesült Államokban viszont annyira mélyen gyökerezik a félelem, hogy sok szállodában nincs 13. emelet, és a repülőterek gyakran kihagyják a 13-as kaput. Ez a babona néha szinte intézményesül.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Udvardi Levente)