Pokol Béla: Alapjaiban kell megreformálni a magyar tudományos életet

– Megvalósult a rendszerváltás az Akadé­mián, vagy ez valóban elmaradt?

– Fel sem merült a rendszerváltás. Gyakorlatilag majdnem minden szektorban komoly változások történtek a rendszerváltáskor, ezalól kivétel a Magyar Tudományos Akadémia, ahol lényegében semmilyen változás nem történt.

– Most, 2025-ben lehet változtatni ezen a helyzeten?

– Természetesen, ez a kormányzat döntése, hiszen törvény szabályozza az Akadémia működését. A legnagyobb gond ott van, hogy az MTA eleve egy beteg intézmény volt. Tudományos akadémiák mindenhol vannak, különböző struktúrában és specializáltságban, de itthon megmaradt a szovjet struktúra, amellyel lényegében egy tudományirányítási igazgatási feladatot ruháznak az intézményre. Korábban még több igazgatási funkciója volt az Akadémiának, de ez szerencsére a nemzetközi trendeknek megfelelően változik. A világ többi helyén ugyanis az akadémia csak egy tudósközösség, ahová a nagyot alkotókat egy idő után, különböző mérőszámok alapján meghívják. Ezzel szemben nálunk az van, hogy a tudománnyal kapcsolatos sorskérdésekben az Akadémia dönt, miközben az akadémiai tagok jó része gyenge tudományos teljesítménnyel bír. A legnagyobb probléma, hogy egy tudományigazgatási részleg az Akadémia, nem egy tudósközösség.

A Magyar Tudományos Akadémia nem fejlődött a rendszerváltással (Fotó: Purger Tamas)

– Ennek az elavult struktúrának a hozadéka, hogy politikai csoportokra osztódott mostanra az Akadémia?

– A szovjet rendszer lényege, hogy megjutalmazza azokat, akik közel állnak bizonyos csoportokhoz. Aki nagyon a mi kutyánk kölyke volt, nagyon megfelelt, az lehetett akadémikus. A rendszerváltás után megszűnt az, hogy egyetlen párt megjutalmazza a hűséges embereit akadémiai tagsággal, ugyanakkor több nagy tábor jött létre, amelyek a sajátjaikat továbbra is az akadémikussággal igyekeztek kifizetni. Ennek az eredménye, hogy az egyes osztályokban vannak tényleg jó tudósok, nagy idézettségi mutatókkal, de az akadémikusok több mint a fele egészen minimális idézettségekkel rendelkezik. A teljesítmény kérdésé­ben ugyanakkor nagyon nagy különbségek vannak az osztályok között. Az objektív tudományok esetében is megvan ez a torzulás, és a matematikai, természettudományi osztályokba is kerülhetnek be gyenge tudósteljesítménnyel, de igazán ez a torzulás leginkább a jogi–társadalomtudományi területeken mutatkozik meg. Röviden: egy nagy torzulás van az Akadémián, a rendszerváltás előtt is volt, azóta azonban ez a szakadék csak még nagyobb lett.