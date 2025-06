A zárszámadás rácáfolt a polgármesterre, nincs csődben Érd

– A határidő lejárta előtti utolsó pillanatban terjesztette be Csőzik László polgármester a tavalyi évről szóló zárszámadást. Ebből kiderült, hogy a szolidaritási adó befizetése után is jelentős, több milliárd forintos pénzügyi tartalékkal zárta az évet az érdi önkormányzat: jelenleg is több mint 3 milliárd forint van a város számláin az előző városvezetés által örökül hagyott 40 milliárd forintból – hozta nyilvánosságra Aradszki László fideszes országgyűlési képviselő miután Csőzik László, baloldali polgármester azt állította Érd csődközeli helyzetbe került. A polgármester még áprilisban az ATV-ben azt állította: őszre beállhat a fizetésképtelenség Érden. Azt mondta, hogy a 22 milliárd forintos kiadási halmazból nagyjából 3 milliárdra nincs fedezet. Csőzik szerint ennek két oka van. Egyrészt az, hogy a kormány rengeteg pénzt elvon az önkormányzatoktól. Másrészt, Érd egy hatalmas kertváros, és amikor a kilencvenes években lett volna lehetőség arra, hogy ipart, beruházást vonzzon, akkor nem élt ezzel. Így Érd adóerő-képessége gyenge maradt, inkább kis- és középvállalkozások vannak a településen.

Érdekes a zárszámadásból kiderült, hogy mégis van elegendő pénz az önkormányzat számláján.

Aradszki András azt is közölte, az is kiderült, hogy több száz millió forint szabadon használható pénzmaradvánnyal zárta az évet az érdi önkormányzat. Tehát tavalyról még maradt is el nem költött pénz az önkormányzat számláján, ami azt jelenti: nemhogy mínuszban lenne az önkormányzat, hanem megtakarításuk is keletkezett.

Fókuszban a lakosság

– Az érdiek valós igényeire fókuszáló gazdálkodással, a megemelt állami támogatásokból és a szolidaritási adó befizetésével együtt az önkormányzat idén is biztonságosan el tudja látni a feladatait, ha akarja. Bízom benne, hogy így lesz – zárta sorait Aradszki András.

Kardosné Gyurkó Katalin, a térség fideszes választókerületi elnöke lapunknak egy bő hete úgy fogalmazott: a csődről megoszlanak a vélemények.

– Úgy gondolom, hogy a közéletben, így a helyi közéletben is nagyon fontos az, hogy mi a szándéka az adott vezetésnek – fogalmazott, majd hozzátette:

Egyelőre azt tapasztalom, hogy az országos politikai játszmák szintjén kezelik a kérdést, ami egyszerre egy kényelmes álláspont, hiszen elég a másikra, a kormányra mutogatni, másrészt pedig a város lakóival szemben egy hátrányos hozzáállás, hiszen sok ellenzéki irányítású város megáll a lábán.

Ami ugyanakkor egészen biztos, az az, hogy Érdre hosszú ideje nem érkezett érdemi mértékű beruházás, s így a bevételek növelése érdekében alig történt pozitív, bevételnövelő, s nem megvonásokat jelentő lépés – mondta választókerületi elnök. Hozzátette: együttműködéssel ez a helyzet tisztázható, kezelhető. Viszont arra felhívta a figyelmet, hogy mind az utak, mind a vízvezetékrendszer állapota tényleges és gyors beavatkozást igényel.

Borítókép: Csőzik László polgármester (Fotó: Facebook/Csőzik László)