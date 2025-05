A családok bízhatnak a kormányban

– Számomra a családok ügye elsődleges, ezért megtiszteltetés volt számomra, hogy csapatommal részt vehettem az idén bejelentett családi támogatások előkészítésében és kidolgozásában, és azokhoz javaslatokat tehettem. Úgy látom, hogy az a folyamat, amely 2010-ben elkezdődött, mára elérte egy jól érzékelhető családi életpálya-modell szintjét: mind a gyermekek vállalásához szükséges döntések meghozatala idején, a gyermek megszületésekor, az otthonteremtésben, a jövedelmek, a munkalehetőségek terén, valamint időskorban is egyaránt aktív és konkrét támogatást nyújt az állam – jelentette ki lapunknak Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa.

Támogatások

Kardosné Gyurkó Katalin 2016–2024 között a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) volt elnöke, ezt megelőzően főtitkára. Így nem meglepő, hogy új feladata is a családok segítésére összpontosul. Mint mondta: ma már nem lehet kérdés a családtámogatások prioritása, az, hogy mindenki számíthat és bízhat a kormányzat elkötelezettségében, abban, hogy a családi élettel összefüggő környezet nem változik meg, s ha igen, akkor pozitív irányba. Az a gazdasági nehézségek idején is működik, tervezhető, kalkulálható.

– Ez azért nagyon fontos, mert gyermekvállalás nem egyszerűen anyagi kérdés, hanem lelki és közérzetbeli, amelynek egyik kulcsszava a bizalom: bizalom önmagamban, a páromban, a házastársamban, a családomban, a közös jövőben, a kormányzati elkötelezettségben. Külön öröm számomra, hogy sikerült létrehozni azt a harminchat civil szervezetből álló kört, amelyben minden generációt és családi élethelyzet képviselő szervezet megtalálható, s amely folyamatosan ad visszajelzéseket, tesz javaslatokat, mert ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a megfelelő döntések szülessenek meg, illetve korrigálni lehessen ott, ahol az szükséges – hangsúlyozta a miniszteri biztos.

Segítség

Kardosné eredménynek tartja, hogy a Családjainkért Alapítvánnyal együttműködve sikerült létrehozni egy olyan információs vonalat (06-1/795-5511), amelynek célja, hogy közérthetően, az adott családra szabottan adjon tájékoztatást a felmerülő ügyekben.

– Erre azért volt szükség, mert azt tapasztaltuk, hogy bizony nem mindenki számára látható át elsőre az a sokféle lehetőség, amely az elmúlt időszakban a családok számára elérhető. Épp ebből kiindulva igen aktívan veszek részt abban a munkában, amely reményeim szerint a nem túl távoli jövőben már eredményre is vezet, s amelynek célja a támogatások egyszerűsítése a bankszövetség bevonásával, partnerségével – húzta alá. Az új feladat ellenére Kardosné Gyurkó Katalin nem szakított a NOE-val, bevallotta: örökké NOE-s marad.

Ellenszél

– Tagja vagyok ma is az egyesületnek, s nagyon jó barátaim vannak köztük, akikkel igyekszem tartani a kapcsolatot. A NOE elsősorban egy közösség, egy nagyon nagy közösség, hiszen mintegy nyolcvanezer ember a tagja, s bár nagyon sok tapasztalatom a NOE-ból származik, nem iskolaként tekintek rá, mert kétszáz helyi szervezetet és egy húszfős csapatot irányítani nagyon is éles, nagyon is életbevágó felelősség. Ma is nagyon szurkolok az egyesületnek – húzta alá. A miniszteri biztos a generációk közötti együttműködés segítése mellett másik komoly feladattal bízta meg Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. Április eleje óta választókerületi elnökként irányítja Pest vármegye 1-es körzetét.

– Akkor érzem jól magam, ha tehetek valamit másokért, ha sikerül megoldani egy helyzetet, ha helyükre kerülnek a dolgok. Ez nem függ pozícióktól, úgy gondolom, hogy valamit mindig tehet az ember azért, hogy jobb legyen. Amikor szükségesnek láttam a polgármester, az országgyűlési képviselő, a minisztérium ajtaján is bekopogtattam eddig is. Ám az igaz, hogy miniszteri biztosként és választókerületi elnökként több lehetőségem adódik, hiszen vannak kérdések, amelyben eleve kikérik a véleményemet, vagy épp nekem kell a döntést meghozni. Valójában úgy érzem, hogy ugyanazt csinálom, mint amikor a NOE elnöke voltam, az változott, hogy már nemcsak a nagycsaládosok jólléte a fontos, hanem az itt élőké. Természetesen a választókerületi megbízatásommal – alig egy hónapja, április 10-én neveztek ki – a felelősségem is nőtt, hiszen a választókerület a lakóhelyem, a szűkebb pátriám, s nagyon igyekszem, hogy minél jobban érezhessék itt magukat az emberek – hangsúlyozta Kardosné, aki Aradszki András országgyűlési képviselőtől vette át a stafétát.

– Aradszki András nagyon tapasztalt, kormányzati múltú képviselő. Megerősítés volt számomra, hogy az általa vezetett választókerületi tanács megtisztelt szavazatával, bizalmával. Sokat beszélgetünk, mert mindig adódnak olyan helyzetek, amelyekhez az ő ismeretei szükségesek. Úgy gondolom, hogy már átlátom annyira a választókerületi ügyeket, hogy azok egyre inkább az általam kívánt irányba változzanak – húzta alá. A Pest vármegyei körzet központja Érd, ahol a balliberális polgármester azzal hívta fel magár a figyelmet, hogy a megyei jogú város csődközeli állapotba került.

– A csődről megoszlanak a vélemények, magam úgy gondolom, hogy a közéletben, így a helyi közéletben is nagyon fontos az, hogy mi a szándéka az adott vezetésnek. Egyelőre azt tapasztalom, hogy az országos politikai játszmák szintjén kezelik a kérdést, ami egyszerre egy kényelmes álláspont, hiszen elég a másikra, a kormányra mutogatni, másrészt pedig a város lakóival szemben egy hátrányos hozzáállás, hiszen sok ellenzéki irányítású város megáll a lábán. Ami ugyanakkor egészen biztos, az az, hogy Érdre hosszú ideje nem érkezett érdemi mértékű beruházás, s így a bevételek növelése érdekében alig történt pozitív, bevételnövelő, s nem megvonásokat jelentő lépés. Úgy gondolom, hogy együttműködéssel ez a helyzet tisztázható, kezelhető – árnyalta a helyzetet a térség választókerületi elnöke. Viszont arra felhívta a figyelmet: ugyanakkor mind az utak, mind a vízvezetékrendszer állapota tényleges és gyors beavatkozást igényel.

Poblémamegoldás

– Nem állapot, hogy a vízhiány gyakorlatilag automatikus, illetve senkit nem lep meg egy csőtörés. Ugyanígy szükséges az egészségügyi hálózat megerősítése. A közbiztonság már hosszabb ideje kihívásokkal küzd a városban, amelynek a rendőrkapitány úrral egyetértve egyik legfontosabb ellenszere az utcai rendőri jelenlét. Ennek megteremtése érdekében az első lépéseket már meg is tettem – sorolta a helyi problémákat Kardosné, aki maga is 25 éve Érden él a családjával együtt.

Százhalombatta új város a választókörzetben, de mégsem idegen az új választókerületi elnöknek. – Azonnal a mély vízbe ugrottam, ami azért volt lehetséges, mert sok szállal kötődöm a városhoz. Ide jártak például a gyermekeim táncolni a Forrás Néptáncegyüttesbe, de a Halászcsárdában is többször megfordultunk már. Százhalombatta nagyon barátságos és befogadó hely, nagyon hálás vagyok, amiért az első pillanattól többen is segítettek nekem. Igyekszem meghálálni ezt a bizalmat, néhány dologban már sikerült is előbbre lépnünk. Kevesen tudják, de Százhalombatta nagyon családbarát város, nem lehet véletlen, hogy a termékenységi ráta 1,75, amely ebben az időszakban nagyon jó, s azt jelzi, hogy Battán érdemes kisgyermeket vállalni, szeretik a családok a várost – mutatott rá. Kardosné arra is kitért: az iparűzési adó bevételek miatt vannak, akik úgy gondolják, hogy a város egyedül is meg tudja oldani a felmerülő problémákat.

Cselekvés

– Én nem így látom, azt gondolom, hogy nem magára kell hagyni azt a várost, amely ténylegesen tesz a benne élőkért, a családokért, hanem bátorítani, támogatni ezen az úton. A választókerület egyik településének polgármestere sem jobboldali. Mindhármuknál jártam már, s bár még nagyon az elején vagyunk a közös munkának, úgy látom, hogy – talán azért, mert új vagyok, és a hozzáállásom is civilesebb – meg lehet találni azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek túlmutatnak a pártpolitikai ellentéteken, s a településen élők érdekeit szolgálják – mondta, és úgy gondolja, hogy ez segíthet abban, hogy a választókerület élvezze ennek előnyeit. – Ugyanakkor az ország sorsával összefüggő ügyekben eltérnek a vélemények, s én azért dolgozom, hogy ismét a Fidesz–KDNP alakíthasson kormányt, mert hiszem, hogy békét, hazánk szuverenitását és gazdasági érdekeit, a családok iránti elkötelezettséget csak az Orbán Viktor vezette kormány képes garantálni – zárta a beszélgetést Kardosné Gyurkó Katalin.

Borítókép: Kardosné Gyurkó Katalin (Fotó: Polyák Attila)