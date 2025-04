Csed extra: a választás szabadságát kapják meg a szülők

„A csed extrával a szülők döntési szabadságát erősítjük. A törvényjavaslat lényege, hogy az édesanya a gyermeke születése után, a harmadik hónapot (90 napot) követően munkát vállalhat, és emellett megkapja a csed összegének 70 százalékát is” – ismertette a szabályozás részleteit Kardosné Gyurkó Katalin.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri biztosa kifejtette, hogy a kisgyermekes családokat segítő törvényjavaslat kapcsán rengeteg szakemberrel és családszervezettel konzultáltak, hogy olyan végeredmény születhessen, ami valódi támogatást jelent az érintett édesanyáknak.

„Jócskán vannak olyan munkakörök, ahol az édesanya számára fontos, hogy ne essen ki évekre a munkájából. Például ha valaki részmunkaidőben, távmunkában dolgozik, egyéni vállalkozó, őstermelő, netán a szépségiparban dolgozik, és fél attól, hogy a vendégköre leépül. A csed extra lehetőséget ad, hogy ezeknek a nőknek ne kelljen a csecsemőgondozási díjról és a munkáról sem lemondaniuk” – mondta.

„Mindenki a saját élethelyzetének a mérlegelése után, szabadon döntheti el, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben vállal munkát” – fűzte hozzá.

„Egy manikűrösként dolgozó édesanya például azt mondta, hogy a nagymama szívesen besegített volna heti két-három alkalommal is, míg ő 4-5 órát dolgozik, mert ha teljesen kiesik a munkából, akkor legalább egy év, mire visszaépíti az ügyfélkörét. Ez pedig anyagi nehézséget is okozna. Egy másik anyuka, aki az egyik Ringató foglalkozás vezetője, arról számolt be, hogy akár a pici gyermekével együtt is megtarthatta volna ezeket a zenés foglalkozásokat, ha lett volna erre korábban lehetőség. Azt látjuk, hogy sok olyan terület van, ahol a gyermeknevelés jól megfér a részmunkaidővel” – húzta alá.

Kardosné Gyurkó Katalin szerint a csed extra biztosítja a választás lehetőségét az édesanyák számára, és ezáltal egyfajta biztonságot nyújt.

A jogszabálytervezet a társadalmi egyeztetést követően az Országgyűlés előtt van, elfogadása esetén már idén nyáron, 2025. július 1-jétől életbe léphet és a jelenleg cseden lévő édesanyákat is érinti.