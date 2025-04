Meleg és viharos lehet a kedd, nyakunkon a front

A nap első felében csupán gomolyfelhő vagy fátyolfelhő zavarja majd meg a napsütést kedden, késő délutántól, estétől viszont nagyot fordul az időjárás egy érkező frontrendszer miatt – közölte a HungaroMet, kiemelve, hogy Dunántúl északi és nyugati részeit leszámítva

kora este már egyre nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

Az északi, északnyugati szelet a nyugati országrész mellett a középső tájakon is élénk lökések kísérik, míg zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.

Délután záporokkal, zivatarokkal tarkított lesz az időjárásunk Forrás: HungaroMet

Szombatig viharos, de meleg időnk lesz

Frontrendszer miatt továbbra is meleg, de nedves, labilis levegő határozza meg a légkört, emiatt a következő napokban is záporok, zivatarok alakítják majd az időjárásunkat. A meteorológusok közlése szerint a hét második felében, csütörtökön és pénteken tartós eső is kialakulhat.

A változásra egészen szombaton várnunk kell, ekkor érkezhet hozzánk majd szárazabb légtömeg.