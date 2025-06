Transz férfiak és nem binárisok: a BKK a pride előtt LMBTQ-kisokossal érzékenyítette dolgozóit

A szombati felvonulás előtt a Budapesti Közlekedési Központ mintegy 1500 munkavállalóját az LMBTQ-közösség iránt igyekeztek érzékenyíteni a vállalat vezetői: olyan fogalmakat magyaráztak el nekik, mint például, hogy mit jelent többek között a „transz férfi”, vagy mire kell gondolni, ha valaki azt állítja magáról hogy ő „nem bináris” – számolt be a Hír TV.

A Hír TV-hez a BKK egy belső levelezése is eljutott, ez alapján arról is tájékoztatást kaptak az ott dolgozók, hogy a BKK 2025–2029-es Esélyegyenlőségi tervének egyik kiemelt célcsoportja az LMBTQ-közösség, és hogy nagy hangsúlyt helyeznek mások szemléletformálására. Sőt, még egy LMBTQ-kisokost is kaptak a munkatársak, amiből közérthető módon megismerkedhetnek a homoszexualitással kapcsolatos legfontosabb kifejezésekkel, és még képzéseket is tartottak nekik a témában.

A Hír TV információi szerint a céges belső levél több dolgozót is felháborított.

Borítókép: Felvonulók a budapesti meneten (Fotó: Hatlaczki Balázs)