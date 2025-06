Őrizetbe vettek egy férfit a TikTok-kihívásban meghalt nő ügyében + videó

Őrizetbe vettek egy 28 éves bekecsi férfit a TikTokon élő adásban önmagát felgyújtó nő ügyében. A súlyos égési sérüléseket szenvedő nő később a kórházban meghalt, a gyanúsított azonban nem ismerte el a bűnösségét a hatóságoknak – írja a Police.hu.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság öngyilkosságban közreműködés bűntette miatt nyomoz, előállított egy bekecsi férfit, akit ki is hallgattak. A nyomozó hatóság indítványozta a férfi letartóztatását. Az őrizetbe vett férfi elmondta, hogy nem érzi magát felelősnek a nő haláláért.

Csütörtökön lapunk is beszámolt arról, hogy májusban egy nő felgyújtotta magát TikTok-adásban, élőben. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban életét vesztette. A Bors elérte a nő férjét, aki elmondta, hogy a többgyermekes édesanya függője volt az egyik legnépszerűbb közösségimédia-platformnak, és előfordult, hogy napi 18 órát töltött élő adások felvételével. A férj felidézte, hogy több alkalommal vett részt felesége hasonló fogadásokban, ahol a tét mindeddig ártalmatlan poén volt az önfelgyújtáshoz képest.

A tiszasülyi nő pólójának a kihívás szerint húsz másodpercig kellett volna égnie, azonban a tűz hamar szétterjedt a testén, és a nő a két gyermeke és a férje szeme láttára égett meg. Az élő videóban osztott kamerán szerepelt a „kihívó”, V. Géza, aki számolt és nevetett, miközben a nő megégett. Csak akkor fejezte be a kacarászást, amikor sikoltozást hallott. A férfi azóta megszólalt az ügyben, mert sokan az ő felelősségét is firtatták. Azért ült újból telefon elé, hogy megkérje a közönséget, ne tegyék.

A rendőrség kéri, hogy kerüljük a veszélyt rejtő kihívásokat

A közösség platformokon trendszerűen terjedő kihívások rendkívül sok veszélyt rejtenek, sokan nem is sejtik, hogy ezek a feladatok komoly fizikai vagy pszichikai sérülést, önkárosítást és akár halált is okozhatnak. Minden esetben mérlegelni kell, hogy az adott kihívás teljesítése milyen kockázatokkal, később következményekkel járhat. Egy-egy rossz döntés tragikus fordulatot is vehet.

Higgyék el, nem az a bátor, aki megcsinálja a veszélyes mutatványt, a bátorság a nemet mondás képességében rejlik!

– hangsúlyozza a rendőrség.