Valósággá válik Orbán Viktor ígérete, jelentős pluszpénzhez jutnak a családok

A kibővített családtámogatással új korszak kezdődik a családok számára július elsejétől – hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia a közmédiában arról beszélt, hogy

a jövő évi költségvetésből 4802 milliárd forintot, a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékét fordítja a kormány a családokra, ami egyedülálló, mert ekkora összeget még soha nem kaptak a magyar családok.

Közben óriási nyomás alatt van a kormány, mert az Európai Bizottság az újabb országspecifikus jelentésében is támadja a családtámogatásokat és az otthonteremtést. Az államtitkár felidézte, hogy a kormány 2010 óta a családokat kiemelten kezeli.

– Július 1-jétől a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) személyi jövedelemadó-mentes (szja) lesz, emellett indul a családi adókedvezmények duplázásának első üteme.

Az adómentes csed esetében fél évre lebontva mintegy félmillió forint marad majd pluszban a családoknál, a gyed esetében pedig 18 hónapra lebontva 780 ezer forint. Az szja-mentes csed és gyed révén a gyermek kétéves koráig több mint 1 200 000 ezer forintot adunk a családoknak – sorolta.

Az államtitkár elmondta, hogy a családi adókedvezmény olyan intézmény, amely egyszerre jutalmazza, értékeli a munkát és a gyermeknevelést, és most mérföldkőhöz érkezett.

– Egymillió családot érint az intézkedés, amely egy gyermek esetében 15 ezer forintot, két gyermek esetében gyermekenként 30 ezer forintot, három vagy több gyermek esetében gyermekenként 49 500 forintot jelent havonta, ami pluszban a családoknál marad.

Mindez júliusban lép életbe, vagyis az augusztusi fizetésekben lehet majd látni – mondta. Hozzátette, amennyiben valaki már most is kap csedet vagy gyedet, semmit nem kell tennie, és minden információ, nyomtatvány megtalálható a megújult csalad.hu weboldalon. Koncz Zsófia kitért arra is, hogy július 1-jétől elindul a csed extra, ami a szülők döntési szabadságát tovább növeli, mert már a gyermek három hónapos kora után részmunkaidőben dolgozhat az édesanya, ebben az esetben a csed 70 százalékára lesz majd jogosult.

A kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát. (Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Lakatos Péter)

A június 27-én elindult új munkahelyibölcsőde-pályázat kapcsán elmondta, hogy a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyeket az elmúlt 15 évben, és míg 2010-ben 11 milliárd forintot fordított bölcsődékre, addig jövőre ez 110 milliárd forint lesz. Bölcsődék építésére és férőhelyek bővítésére pedig 200 milliárd forintot költött a kormány eddig. – Folyamatosan bővülnek a bölcsődék és folyamatos a szakemberek képzése is, mert a cél az, hogy minél több jól működő bölcsőde legyen az országban – mondta. Az államtitkár arról is beszélt, hogy

a kormánynak több mint harminc, különböző élethelyzetben segítő családtámogatási intézkedése van,

amelyeket a csalad.hu weboldalon élethelyzetekre lebontva lehet megtalálni. A gyed esetében hangsúlyozta, hogy a nagyszülői, a diplomás és a nevelőszülői gyed is szja-mentes lesz, valamint az örökbefogadói díj is. Az államtitkár kiemelte, hogy a magyar családtámogatási rendszer a világon egyedülálló.

Orbán Viktor: A magyar nagystratégia része, hogy meg kell állítani a demográfiai hanyatlást

A családpolitika fontosságáról és az új elemek bevezetéséről először Orbán Viktor beszélt tavaly nyáron. A miniszterelnök tusnádfürdői beszédében hangsúlyozta:

a magyar nagystratégia része az is, hogy a társadalomnak szilárdnak és rugalmasnak kell lennie, ezért meg kell állítani a demográfiai hanyatlást.

„2035-re demográfiailag önállónak kell lennünk” – szögezte le.