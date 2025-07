Orbán Viktor keményen reagált Azahriah szavaira: Nem lehet így beszélni 2,3 millió emberről!

– Magyarországon vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a többi embert sértegetni helyes, vagy ha jól esik nekik, akkor megtehetik. Gúnyolódni kétmillió-háromszázezer ember szavazatán nem helyes. Ezt még a Tisza Párt és egy tehetséges zenész sem teheti meg. Így nem lehet beszélni egymással. Erre sem tehetség, sem politikai ambíció nem ad alapot – reagált a Kossuth rádió Jó Reggelt Magyarország! című műsorában Orbán Viktor Azahriah minapi kijelentésére.

Azahriah vérig sértette a követői jelentős részét, Orbán Viktor szerint ezt így nem lehet. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mint korábban beszámoltunk róla: a zenész egy fideszeseket minősítő szöveget osztott meg, amelyben értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek titulálta őket. Persze a Puskás Arénát többször is megtöltő zenész hamar rájöhetett, hogy ezzel a közönsége jelentős részét is vérig sértette, törölte a sértő szöveget, és végül kénytelen-kelletlen elnézést kért.

Azahriah és a szeretetország

A sértő poszt eltüntetése ellenére több jobboldali véleményvezér is reagált a zenész kijelentésére.

Megértem, hogy Orbán és a Fidesz elleni hergeléssel többször is meg lehet tölteni az Orbán Viktor kormánya által építtetett Puskás Arénát, de ezt azért mégsem lenne szabad!

– jegyezte meg a közösségi oldalán Deák Dániel. Majd feltette a kérdést: „Mi lett azzal a szándékkal, hogy szeretetországot akartok építeni?” Ezekkel és hasonló kijelentésekkel nap mint nap bizonyítják, hogy valójában nem a Fidesz a gyűlöletkeltő, hanem ők – mutatott rá.