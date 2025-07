Budapest szivárványszínű rongyokba öltözött + videó

– Magyar Péter most úgy érzi, hogy kihagyott egy ziccert – vélte Dornfeld László. Előre nem sejthette, hogy ennyi ember kint lesz a pride-on, és úgy gondolta, hogy ebbe a témába nem áll bele, mert ez egy gondosan felépített csapda, ahogy a liberális média is adta alá a lovat folyamatosan. Az utólagos kommunikációja is nagyon óvatos, nem mer erre a vonalra felülni.

Azonban a szavazói nem várták meg Magyar Pétert, és jött Karácsony Gergely, aki ezt az alacsonyan függő gyümölcsöt szépen leszakajtotta magának, és most ő élvezi ennek az eredményeit, ő járt ezzel most jól

– fejtette ki az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

– Magyar Péter Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője megrendelésére kihozza a Nemzet hangja kamukonzultációt, ami szerint a magyarok ukránpártiak – emlékeztetett Szűcs Gábor. – Ezt követően kétszer annyi magyar elmondta, hogy 95 százalékban nem azok, és nem szeretnének ukrán csatlakozást. Ezek után Zelenszkij mire hivatkozik? A senki által nem hitelesített, feleannyi résztvevőt számláló Nemzet hangjára, és véletlenül sem a Voks 2025-re – mutatott rá az AK elemzője, a Megafon tagja.

