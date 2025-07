A Coldplay-koncert nem ért véget, mémként terjed a bostoni csókdélután + videó

A teljes internetet bejárta a Coldplay múltkori koncertjén történt jelenet. Ezúttal azonban nem a zenei élmény miatt maradt felejthetetlen a fellépés sokak, de különösen két ember számára. A zenekar bostoni koncertjén ugyanis a csókkamera lebuktatta Andy Byront, egy csillagászati technológiákkal foglalkozó cég vezérigazgatóját, amint éppen a cég HR-vezetőjével, Kristin Cabottal ölelkezik, miközben a férfi házas. Bár mindketten igyekeztek elbújni a kamera elől, már az egész világ tud a viszonyukról.

A Coldplay bostoni koncertjén derült fény a házas Andy Byron és munkatársa, Kristin Cabot viszonyára (Forrás: Facebook)

Termel a mémgyár

Az internetezők pedig ezúttal is kitettek magukért, több mémet is készítettek Andy Byron és Kristin Cabot viszonyáról és a Coldplay-koncerten bemutatott jelenetükről. Egy cég odáig ment, hogy nemcsak képeket készített a jelenetről, hanem mint pólómintát is elkezdte árulni.

Póló lett a Coldplay-koncerten lebukott párból (Fotó: Képernyőfelvétel)

A Divorce tour, magyarul váláskörút utal arra, hogy a zenekarok általában mindig adnak egy fantázianevet a koncertsorozataiknak, amellyel bejárnak egy kontinenst vagy egy nagyobb országot, illetve arra is, hogy Andy Byron házassága is válással végződhet, miután nemcsak felesége, de az egész világ előtt lebukott.

A képzeletnek semmi sem szabhat határt (Fotó: Képernyőfelvétel)

De van az internetes boltnak egy #opentowork, vagyis „nyitott a munkára” pólója is, ugyanis Andy Byron és Kristin Cabot afférja miatt belső vizsgálatot indított a cég, ahol dolgoznak, és már elkezdték a férfi lemondásának és kilépési kompenzációjának tárgyalását. Mindemellett még különböző minták és termékek is rendelkezésre állnak az internetes boltban, így akinek valamelyik minta szimpatikus, még az új bögréjére is ráteheti.

Hé, kend, víkend?

A botrány nyomán egy magyar hotel is kreatív reklámmal állt elő.

Hozd el a feleséged az Annuskába, különben a főnöke hozza!

– írja a hotel a közösségi oldalán, és egy sokatmondó képet is közzétettek.

Már megint Simpsonék: önbeteljesítő jóslat?

Terjed az interneten egy olyan kép is, amelyet névleg a Simpsons család animációs sorozat egyik részéből vágtak ki, és kísértetiesen hasonlít a most lezajlott jelenetre. Arról, hogy a jelenet valójában melyik részből származik, megoszlanak a vélemények, sokan tévesen tüntetnek fel epizódokat, így meglehet, hogy utólagosan készített képről, az eset ihletésére kreált mémről van szó.

Fotó: X

Ugyanakkor nem ez lenne az első alkalom, hogy a népszerű rajzfilmsorozatban olyan jelenet játszódott le, amely később a valóságban tényleg bekövetkezett.