Különleges dámszarvas született a Budakeszi Vadasparkban + fotók

A látogatóknak feltűnhet az is, hogy a porcelánszínű kis bika mellett egy sötét színváltozatú borjú is él a kifutón. A dámszarvasborjak bundája általában sötétebb barna, világos foltokkal pettyezett, orruk pedig jellemzően barnás-fekete, ám létezik még két színváltozatuk is, a fehér és a fekete. A sötét színárnyalatot a melanin festékanyag felhalmozódása okozza, a világos színt pedig a pigmenthiány.