Jeszenszky Zsolt Pesti Srácok:

„Szóval Dopeman-ről nyilván régóta tudjuk már, hogy nem csak nagyon hosszú utat tett meg az Orbán-fej rugdosása óta; hogy nem csak egy békés, már-már zen-buddhistába hajló, abszolút barátságos figura lett, mindez úgy, hogy megőrizte egyéniségét, jó értelemben vett „utcagyerek”-karakterét. És azt is tudjuk róla már régóta, hogy reálisan látja a világot, kifejezetten elismeri Orbán Viktor politikusi teljesítményét, ám ugyanakkor elfogulatlan, és kritikus is tud lenni, ha kell.”