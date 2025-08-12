Ceglédi ZoltándélutánTörök GáborKötter TamásJeszenszky ZsoltSkrabski Fruzsina

Dopeman

Dopeman

Jeszenszky Zsolt
2025. 08. 12. 18:52
Jeszenszky Zsolt Pesti Srácok: 

„Szóval Dopeman-ről nyilván régóta tudjuk már, hogy nem csak nagyon hosszú utat tett meg az  Orbán-fej rugdosása óta; hogy nem csak egy békés, már-már zen-buddhistába hajló, abszolút barátságos figura lett, mindez úgy, hogy megőrizte egyéniségét, jó értelemben vett „utcagyerek”-karakterét. És azt is tudjuk róla már régóta, hogy reálisan látja a világot, kifejezetten elismeri Orbán Viktor politikusi teljesítményét, ám ugyanakkor elfogulatlan, és kritikus is tud lenni, ha kell.”

Hegyi Zoltán
