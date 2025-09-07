Súlyos figyelmeztetés érkezett az atomfegyver jövőjéről

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) vezetője arra figyelmeztetett, hogy a jövőben akár 20-25 ország is atomfegyver birtokába juthat. Az IAEA főigazgatója az olasz La Repubblica című lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Anélkül, hogy pánikot akarnék kelteni, a nukleáris konfliktus kockázatát ma magasabbnak látom, mint a múltban.” A témáról az Origo számolt be.

Az IAEA vezetője arra figyelmeztetett, hogy a nukleáris konfliktus kockázata nagyobb, mint valaha, és egyre több ország akar atomfegyvert.

Fotó: AFP

Grossi szerint a fegyverzetcsökkentés folyamata gyakorlatilag leállt.

Azok, akik atomfegyverrel rendelkeznek, többet is gyártanak belőle, köztük Kína is

– mondta a főigazgató. Hozzátette, az is aggasztó, hogy egyre gyakrabban esik szó taktikai nukleáris csapásokról, ami szerinte rossz előjel.