nukleáris biztonságNemzetközi Atomenegia-ügynökségatomfegyver

Súlyos figyelmeztetés érkezett az atomfegyver jövőjéről

A nemzetközi közösség komoly figyelmeztetést kapott az ENSZ szakosított szervezetének vezetőjétől. Rafael Grossi szerint az atomfegyver birtoklása egyre több ország számára válhat elérhetővé, ami a nukleáris konfliktus veszélyét soha nem látott szintre emeli.

Wiedermann Béla
Forrás: Origo2025. 09. 07. 21:48
Katonai díszszemlén vonul fel a kínai nukleáris rakétaalakulat Pekingben 2025. szeptember 3-án. Forrás: AFP
Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) vezetője arra figyelmeztetett, hogy a jövőben akár 20-25 ország is atomfegyver birtokába juthat. Az IAEA főigazgatója az olasz La Repubblica című lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Anélkül, hogy pánikot akarnék kelteni, a nukleáris konfliktus kockázatát ma magasabbnak látom, mint a múltban.” A témáról az Origo számolt be.

Az IAEA vezetője arra figyelmeztetett, hogy a nukleáris konfliktus kockázata nagyobb, mint valaha, és egyre több ország akar atomfegyvert.
Fotó: AFP

Grossi szerint a fegyverzetcsökkentés folyamata gyakorlatilag leállt. 

Azok, akik atomfegyverrel rendelkeznek, többet is gyártanak belőle, köztük Kína is

– mondta a főigazgató. Hozzátette, az is aggasztó, hogy egyre gyakrabban esik szó taktikai nukleáris csapásokról, ami szerinte rossz előjel.

Új országok is atomfegyvert akarnak

A főigazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy több állam vezetője jelezte, atomfegyverrel kívánják felszerelni országukat. Arra a kérdésre, hogy pontosan mely országokra gondol, így válaszolt:

Az IAEA főigazgatójaként ezt nem mondhatom meg. Fontos országokról van szó Ázsiában, Kis-Ázsiában és a Perzsa-öböl térségében.

Grossi szerint egy világ, ahol 20-25 államak van nukleáris fegyvere, kiszámíthatatlan és rendkívül veszélyes lenne.

A stockholmi békekutató intézet adatai szerint jelenleg kilenc országnak van atomfegyvere.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja, vagyis az Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és Kína, valamint India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael. A becslések szerint ezeknek az országoknak összesen mintegy 12 ezer nukleáris robbanófejük van.

Borítókép: Katonai díszszemlén a kínai nukleáris rakétaalakulat Pekingben 2025. szeptember 3-án (Fotó: AFP)

