Menczer Tamás megfejtette, miért jött Kötcsére Magyar Péter

– Ő nem azért szervezte ide, persze rájött egy héttel ezelőtt, hogy szimbolikus helyszín. De okos, fantasztikus. Nem azért szervezte ide, hanem mert nem tudnak másról beszélni, csak a Tisza-adóról, és szeretnének valami mást, hogy másról essen szó – szögezte le a média érdeklődésére Menczer Tamás a kötcsei polgári piknik előtt.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint az emberek nem buták, látják az egészet, látják az átverést.

– Láttam most az előbb egy felvételt, néhány száz ember teng-leng, ezzel nem fogja tudni elterelni a figyelmet a Tisza-adóról, ami mindenkinek a zsebéből százezreket vagy milliókat venne ki évente. És ez csak egy dolog, amit most már tudunk, amiről nem beszélnek. Ugye ők azt mondták, nem beszélünk dolgokról, mert megbukunk. Nem szabad a részleteket elárulni. Most már a Tisza-adót tudjuk, de ez csak egy dolog – szögezte le Menczer.