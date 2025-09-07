Rendkívüli

Akadozhat az internet, ez okozza a hibát

Tisza-adóMenczer TamásMagyar Péter

Menczer Tamás megfejtette, miért jött Kötcsére Magyar Péter

Menczer Tamás szerint a Tisza-adó elsöpörte Magyar Pétert.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 19:53
Menczer Tamás (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ő nem azért szervezte ide, persze rájött egy héttel ezelőtt, hogy szimbolikus helyszín. De okos, fantasztikus. Nem azért szervezte ide, hanem mert nem tudnak másról beszélni, csak a Tisza-adóról, és szeretnének valami mást, hogy másról essen szó – szögezte le a média érdeklődésére Menczer Tamás a kötcsei polgári piknik előtt. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint az emberek nem buták, látják az egészet, látják az átverést. 

– Láttam most az előbb egy felvételt, néhány száz ember teng-leng, ezzel nem fogja tudni elterelni a figyelmet a Tisza-adóról, ami mindenkinek a zsebéből százezreket vagy milliókat venne ki évente. És ez csak egy dolog, amit most már tudunk, amiről nem beszélnek. Ugye ők azt mondták, nem beszélünk dolgokról, mert megbukunk. Nem szabad a részleteket elárulni. Most már a Tisza-adót tudjuk, de ez csak egy dolog – szögezte le Menczer. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Odrobina Kristóf avatarja

Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.