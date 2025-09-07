Rendkívüli

A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

Váratlan helyről jött az elismerés, innen lehet tudni, hogy a kötcsei piknik napját a Fidesz nyerte

Még a Telex sem merte leírni, hogy Magyar Péter nyert, inkább döntetlent hirdettek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 20:10
„Honnan tudni, hogy a mai napot a Fidesz nyerte? Onnan, hogy még a Telex sem meri azt leírni, hogy Magyar Péter nyerte a napot, inkább döntetlent hirdet, és próbálják úgy beállítani, mintha »üvöltőverseny« lett volna” – írta a közösségi oldalán Deák Dániel. A politológus lapunknak is elemezte Orbán Viktor kötcsei beszédét, amit történelmi beszédnek nevezett. Szerinte Orbán Viktor lecsapta a magas labdát, amit a Tisza Párt feldobott neki az adóemelési tervekkel. 

Deák Dániel most azt írta: Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott. 

– Meg is nyerte Orbán Viktor a mai napot, ahogy a választást is meg fogja!

– jelezte előre Deák Dániel. 

