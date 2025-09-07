Deák Dániel Kötcséről: Orbán Viktor lecsapta a magas labdát

Rendkívüli

Ilyen komplex nemzetközi és belpolitikai elemzést semelyik politikustól nem láthatunk – értékelte Orbán Viktor kötcsei beszédét Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak rámutaott: a miniszterelnök beszédében olyan üzeneteket fogalmazottt meg, amelyek hosszú távúak, maradandóak, ráadásul komoly programkiejlölést is tett.

Kőházi János
2025. 09. 07. 19:23
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
 – Orbán Viktor ma Kötcsén történelmi beszédet mondott – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint semelyik másik politikustól nem láttunk még ilyen komplex nemzetközi és belpolitikai elemzést, amelyben átfogó helyzetértékelést kapunk a globális és hazai folyamatokról.

Emlékeztetett arra is, a miniszterelnök vissza is utalt a tavaly ilyenkor mondott, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban tett állításaira, amiről azóta bebizonyosodott: igaza volt. – Az orosz–ukrán háborúban Oroszország katonai győzelmet aratott, emellett Ukrajnát felosztják. A kormányfő évekkel korábban figyelmeztetett, hogy ez lesz a következménye annak, ha Európa ezt a háborúpárti stratégiát követi. Ez mindenképpen igazolja a magyar kormányfőt – fejtette ki.

Hiába csökken Európa versenyképessége, a kormány nem enged a programjából

Hasonló látható szerinte a migráció kapcsán is, ugyanis a miniszterelnök beszélt arról is, Európa versenyképessége nagyon lemaradóban van a versenytársakhoz képest. Ezen a területen az Egyesült Államok volt az összehasonlítási alap, adott egy helyzetleírást az európai problémákról. – Mondta, hogy az európai nagy gazdaságok komoly problémától szenvednek. Németországban maga a kancellár jelentette be, hogy megszorítások jönnek és vége a német jóléti államnak. Franciaországban pont hétfőn bukhat meg a francia kormány, és ott gyakorlatilag arról van szó, hogy a megszorításokat akarnak bevezetni, de nincsen meg a politikai legitimáció, tehát ott is politikai és gazdasági válság van – sorolta.

Ez Magyarországra is negatív hatással van, így ebben a környezetben kell azokat a stabilitást adó programokat végrehajtani, amelyekkel a kormányzat el tudja érni azokat a célkitűzéseket, amelyeket korábban megígért

– emelte ki.

Éles kritika a Tiszával szemben

Deák Dániel a beszéd egyik legfontosabb belpolitikai vonatkozású elemének nevezte, hogy Orbán Viktor kijelölte a Tisza Párt pozícióját. Emlékeztetett: a kormányfő azzal is kezdte a beszédét, hogy a bizalom egy nagyon fontos központi elem lesz a választási kampányban. – Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy nem mondanak el mindent a programjukból, mert akkor abba belebuknának. Ez egyértelmű beismerése volt annak, hogy a választási kampányban a Tisza nem lesz őszinte. Nagyon komoly bizalomvesztést eredményez a Tiszával szemben, és erre mondta a kormányfő, hogy ők ezzel szemben, amit megígérnek, azokat bizony végrehajtják – magyarázta.

Szerinte ezzel a kormányfő rámutatott: a Tisza Párt elvesztette a bizalmat, ezzel pedig megjelent a balhé és a provokáció. – Ezt láttuk most Kötcsén is, de a próbálkozásuk nem volt sikeres, ahogy a rendezvényük sem. Orbán Viktor tudott olyan üzeneteket megfogalmazni, amelyek hosszú távúak, maradandóak, ráadásul tett egy komoly programkijelölést is. A Tisza esetében nem láttunk ilyet, és az a két politikus, akit bejelentett Magyar Péter, nem számít nagy névnek – fejtette ki.

Orbán Viktor magas labdát kapott, le is csapta

A vezető elemző hangsúlyozta azt is, hogy a kötcsei találkozó az őszi politikai szezonnyitó rendezvénye volt, vagyis amit ott a kormányfő megfogalmazott, azok központi témák és programelemek lesznek majd a kampányban. Példának említette a Tisza Párt adóemelésről kiszivárgott tervét, amely taszító lehet a középen álló, bizonytalan szavazóknak. Szerinte ez egy olyan magas labda volt, amit Orbán Viktor és a Fidesz nem tudott nem lecsapni. – Ezért is indul ebben a kérdésben a nemzeti konzultáció, amely vélhetően arról fog szólni, hogy a jobboldallal jobban járnak azok, akik a pénztárcájukat nézik, de még az is, aki egyébként nem a Fideszre szavaz – mutatott rá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

