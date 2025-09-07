Deák Dániel Kötcséről: Orbán Viktor lecsapta a magas labdát

– Orbán Viktor ma Kötcsén történelmi beszédet mondott – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint semelyik másik politikustól nem láttunk még ilyen komplex nemzetközi és belpolitikai elemzést, amelyben átfogó helyzetértékelést kapunk a globális és hazai folyamatokról.

Emlékeztetett arra is, a miniszterelnök vissza is utalt a tavaly ilyenkor mondott, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban tett állításaira, amiről azóta bebizonyosodott: igaza volt. – Az orosz–ukrán háborúban Oroszország katonai győzelmet aratott, emellett Ukrajnát felosztják. A kormányfő évekkel korábban figyelmeztetett, hogy ez lesz a következménye annak, ha Európa ezt a háborúpárti stratégiát követi. Ez mindenképpen igazolja a magyar kormányfőt – fejtette ki.

Hiába csökken Európa versenyképessége, a kormány nem enged a programjából

Hasonló látható szerinte a migráció kapcsán is, ugyanis a miniszterelnök beszélt arról is, Európa versenyképessége nagyon lemaradóban van a versenytársakhoz képest. Ezen a területen az Egyesült Államok volt az összehasonlítási alap, adott egy helyzetleírást az európai problémákról. – Mondta, hogy az európai nagy gazdaságok komoly problémától szenvednek. Németországban maga a kancellár jelentette be, hogy megszorítások jönnek és vége a német jóléti államnak. Franciaországban pont hétfőn bukhat meg a francia kormány, és ott gyakorlatilag arról van szó, hogy a megszorításokat akarnak bevezetni, de nincsen meg a politikai legitimáció, tehát ott is politikai és gazdasági válság van – sorolta.

Ez Magyarországra is negatív hatással van, így ebben a környezetben kell azokat a stabilitást adó programokat végrehajtani, amelyekkel a kormányzat el tudja érni azokat a célkitűzéseket, amelyeket korábban megígért

– emelte ki.

Éles kritika a Tiszával szemben

Deák Dániel a beszéd egyik legfontosabb belpolitikai vonatkozású elemének nevezte, hogy Orbán Viktor kijelölte a Tisza Párt pozícióját. Emlékeztetett: a kormányfő azzal is kezdte a beszédét, hogy a bizalom egy nagyon fontos központi elem lesz a választási kampányban. – Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy nem mondanak el mindent a programjukból, mert akkor abba belebuknának. Ez egyértelmű beismerése volt annak, hogy a választási kampányban a Tisza nem lesz őszinte. Nagyon komoly bizalomvesztést eredményez a Tiszával szemben, és erre mondta a kormányfő, hogy ők ezzel szemben, amit megígérnek, azokat bizony végrehajtják – magyarázta.