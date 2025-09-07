Rendkívüli

A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

Elgázolt egy embert a vonat Budapest XI. kerületében, négyszáz utast kellett róla leszállítani

Albertfalva vasútállomásnál lépett valaki a vonat elé.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 20:27
„A Balatonszentgyörgyről 16.15-kor a Déli pályaudvarra indult Déli-parti sebesvonat Albertfalva megállóhelynél elütött egy embert. A vonat utasait átszállítják a következő, Ajkáról Déli pályaudvarra tartó Bakony intercityre” – írja oldalán a Mávinform. A gázolás miatt a székesfehérvári vonalon késésekre kell számítani a vasárnap esti csúcsforgalomban. A Kelenföld felé közlekedő S36-os vonatok Albertfalván és Kastélyparknál a mindkét irányban a 2., Budafokon 3. vágányon állnak meg. 

A katasztrófavédelem tájékoztatásából az is kiderült, hogy a balesetben érintett vonaton 400-an utaztak. Nekik a fővárosi hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban a következő járatra. 

