Baltával támadt rá az édesapjára, a fején találta el, majd távozott az ingatlanból egy alapi férfi – érkezett a bejelentés a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába március 28-án délután.
Baltával ütötte az édesapja fejét egy férfi Fejérben
Brutális.
A rendőrök a feltételezett elkövetőt elfogták, őrizetbe vették, majd emberölés bűntettének kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az alapi férfi részletes, beismerő vallomást tett, így kezdeményezték a letartóztatását.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
