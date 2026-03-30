A BBC ukrán tudósítója szerint Orbán Viktor péceli felszólalása nem egy vesztésre álló ember beszéde volt

Miközben a 444 és a Telex kudarcként értékeli Orbán Viktor országjárását, egy váratlan forrás egészen más képet festett. A BBC ukrán tudósítója Pécelen járt, és beszámolója szerint a miniszterelnök támogatottsága és fellépése kifejezetten erős benyomást tett rá.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 10:00
Éles kontraszt rajzolódik ki a magyar és a nemzetközi sajtó értékelése között: miközben a 444 és a Telex visszafogott fogadtatásról ír, a BBC ukrán tudósítója személyesen tapasztalta meg, milyen tömegeket mozgat meg Orbán Viktor – és amit látott, az meglepte.

Pécel, 2026. március 28. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának péceli állomásán, a Kossuth téren 2026. március 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Résztvevők Orbán Viktor országjárásának péceli állomásán, a Kossuth téren március 28-án (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán idézte a BBC ukrán tudósítójának beszámolóját, aki személyesen vett részt Orbán Viktor országjárásának péceli állomásán.

A nemzetközi riporter már az első benyomásai között kiemelte a miniszterelnök kommunikációs képességeit:

Először is, Orbán nagyon erős szónok.

A BBC ukrán tudósítója így folytatta: „Még magyarul sem kell tudni ahhoz, hogy észrevegyük, hogyan tartja fenn a tömeg figyelmét, hogyan játszik a hangja színével.”

A beszámoló kiemeli, hogy a beszéd dinamikája különösen hatásos volt: a humor és a drámai hangvétel váltakozása folyamatosan fenntartotta a közönség figyelmét:

Elmond egy viccet, és mosolyra fakasztja a zsúfolt teret, de néhány másodperc múlva szó szerint bestiális üvöltésre vált, amelyben ki lehet venni az Ukrajna, Kijev, Zelenszkij, Brüsszel szavakat. És az emberek beveszik ezt, ez szabad szemmel is látható.

A tömeg nagysága szintén meglepte a riportert: 

Annyira tele volt a tér, hogy lehetetlen volt a színpadhoz préselődni.

A tudósítás szerint a környező utcák is zsúfolásig megteltek, és a parkolás gyakorlatilag lehetetlenné vált a rendezvény közelében.

A BBC tudósítója arra is kitért, hogy a beszéd hangulata nem egy vereségre készülő politikus képét mutatta:

Orbán Viktor beszéde nem egy vesztésre álló ember beszéde volt.

Hozzátette: a miniszterelnök konkrét eredményekre is hivatkozhat, többek között az alacsony rezsiköltségekre, az üzemanyagárakra, valamint a családokat és fiatalokat érintő gazdasági intézkedésekre.

A beszámoló különösen azért figyelemre méltó, mert élesen eltér attól a narratívától, amelyet több magyar ellenzéki médium közvetít az országjárásról.

Borítókép: Orbán Viktor országjárásának péceli állomásán, a Kossuth téren március 28-án (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bogár László
idezojelekvilágháború

Kimaradni a világháborúból

Bogár László avatarja

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

