A Béketanács segítségét kérik a civilek a választások kapcsán

Sajtótájékoztatót tartott a Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA), amelyen ifjabb Lomnici Zoltán szóvivő és Tordai Máté ismertették a szervezet álláspontját aktuális közéleti kérdésekben, valamint bejelentették nemzetközi lépéseiket.

Gábor Márton
2026. 03. 24. 11:59
Fotó: Havran Zoltán
A Béketanácshoz és a NATO főtitkárához fordul a Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) – jelentette be a szervezet szóvivője és a külügyi igazgatója. Ifjabb Lomnici Zoltán és Tordai Máté ismertette a szervezet álláspontját aktuális közéleti kérdésekben, valamint bejelentették nemzetközi lépéseiket.

20240416 Budapest NGO-kat, civil szervezeteket figyelő lokátort állított munkába a CÖF-CÖKA (Civil Összefogás Fórom – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány) fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet képen: Tordai Máté, a CÖF-CÖKA szakkoordinátora, Csizmadia László, a szervezet elnöke, Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA szóvivője
A tájékoztató elején Ifj. Lomnici Zoltán szóvivő két fő témát emelt ki. Elsőként reagált arra, hogy a sajtóhírek szerint Magyar Péter új kampányszlogenként a „Nem akarunk háborút” üzenetet kívánja használni. Ennek kapcsán közölte: a CÖF–CÖKA levédette a nemakarunkhaboru.hu doménnevet, hangsúlyozva, hogy az általuk képviselt tartalom a nemzeti oldalhoz és annak politikai közösségéhez kötődik. 

A szóvivő bírálta azt a politikai magatartást, amely szerinte „mindent leuralni” igyekszik, és úgy fogalmazott: ezzel a lépéssel kívánnak gátat szabni ennek a folyamatnak.

A második, hangsúlyosabb témaként az hangzott el, hogy az elmúlt időszakban több ellenzéki – korábban a Momentum Mozgalomhoz köthető – politikus a Észak-atlanti Szerződés Szervezete felé fordult a magyar demokrácia helyzetével kapcsolatban. A CÖF álláspontja szerint ez a lépés kérdéseket vet fel, különösen annak fényében, hogy a NATO szerepe ezen a téren jogilag nem teljesen kidolgozott.

Nemzetközi fórumokhoz fordulnak

A szervezet ezért – mint elhangzott – saját eszközeivel kíván fellépni: Csizmadia László kezdeményezésére levelet küldtek a NATO főtitkárának, Mark Rutténak, valamint egy másik megkeresést is megfogalmaztak, amelyet Donald Trumpnak, a Béketanács vezetőjének címeztek.

Tordai Máté megszólalásában hangsúlyozta: a lépések nem politikai kampánycélokat szolgálnak, hanem válaszok egy szerinte súlyosbodó helyzetre. Állítása szerint Magyarországot az utóbbi időszakban olyan jelenségek érik, amelyek egyszerre érintik a szuverenitást, a demokratikus működést és a biztonságot.

A külügyi igazgató külön kitért az ukrán politikai és katonai vezetés egyes kijelentéseire, amelyeket elfogadhatatlannak nevezett. A NATO-hoz intézett levélben többek között arra várnak választ, hogy a szövetség miként értékeli a helyzetet, és milyen lépések várhatók egy esetleges eszkaláció esetén.

A másik levél célja – mint elmondta – a magyar választások legitimitásának megerősítése. A CÖF szerint fennáll a veszélye annak, hogy nemzetközi szereplők megkérdőjelezik majd a választási eredményeket, ezért indokoltnak tartják, hogy a Béketanács figyelemmel kísérje a folyamatokat, sőt lehetőség esetén megfigyelőként is részt vegyen.

A szervezet képviselői hangsúlyozták: a magyar emberek biztonságát és demokratikus döntéseit sérthetetlennek tartják, és minden rendelkezésükre álló eszközzel fellépnek ezek védelmében.

Borítókép: A CÖF–CÖKA (Civil Összefogás Fórom–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány) sajttájékoztatója (Fotó: Havran Zoltán)

                 
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

