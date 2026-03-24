A tiszás provokátor szerint a fronton kellene meghalnia a Patrióta riporterének

Miért nem harcolsz a fronton, ott kéne lenned pajtás! Nem itt lófrálni Magyarországon, Kecskeméten!

– mondta egy tiszás provokátor Orbán Viktor kecskeméti országjárásán egy patriótás riporternek.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy videót posztolt, amelyben a fideszes rendezvényen a Magyar Péter által odavezényelt provokátor a riporterrel idegesen közölte:

Ott kéne lenned a fronton meghalni a többiekkel! Igen ott. Miért nem harcolsz a hazádért?

Deák Dániel feltette a kérdést:

Szerinted is mennie kellene a magyaroknak háborúzni Ukrajnába? Április 12-én a választáson elmondhatod a véleményed.

Végül Deák Dániel a poszt alatt megjegyezte: „Videón a kecskeméti tiszás provokátorok, akik láthatóan nem voltak már szomjasak.”