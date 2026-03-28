Az elemző szerint bocsánatot kell kérnie a baloldali médiának

Egy teljes félreértésre építette a balliberális sajtó a lejárató kampányt a kormányzattal szemben – hívta fel a figyelmet legújabb videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az érintett sajtótermékeknek minimum bocsánatot kell kérnie, ugyanis nem volt semmi alapja azoknak a vádaknak, amiket megfogalmaztak.

2026. 03. 28. 19:03
Összedőlt a baloldali sajtónak a legújabb kampánytémája, hiszen a Tisza informatikusa saját maga vallotta be, hogy beszervezték az ukránok – hívta fel a figyelmet legújabb videóelemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a kormány nyilvánosságra hozta hivatalos YouTube-oldalán azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében. A vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. 

Deák Dániel rámutatott: a férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt, semmi szabálytalanság vagy jogsértő tevékenység nem történt. Az egykori rendőrszázados, Szabó Bence pedig ezeknek az információknak nem volt a birtokában, és minden bizonnyal teljesen félreértette a helyzetet. 

Egy teljes félreértésre építette a Direkt36 a Telex, a Partizán és a teljes balliberális sajtó ezt a lejárató kampányt a kormányzattal szemben, Magyar Péter pedig erre rá is ült, politikai hasznot akart húzni ebből az egész történetből

– emelte ki a vezető elemző.

Deák Dániel szerinte az érintett sajtótermékeknek minimum bocsánatot kell kérniük, ugyanis nem volt alapja azoknak a vádaknak, amiket megfogalmaztak. – Egyértelműen látszódik, hogy a magyar kormány és a magyar hatóságok számára az a legfontosabb, hogy megvédjék a magyar emberek biztonságát és a békéjét, ezért dolgoztak a magyar szolgálatok ebben az ügyben is – mutatott rá Deák Dániel.

Borítókép: A tiszás informatikus vallomástételen (Forrás: YouTube)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
