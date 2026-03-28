Az elemző szerint bocsánatot kell kérnie a baloldali médiának

Összedőlt a baloldali sajtónak a legújabb kampánytémája, hiszen a Tisza informatikusa saját maga vallotta be, hogy beszervezték az ukránok – hívta fel a figyelmet legújabb videóelemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a kormány nyilvánosságra hozta hivatalos YouTube-oldalán azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében. A vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra.

Deák Dániel rámutatott: a férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt, semmi szabálytalanság vagy jogsértő tevékenység nem történt. Az egykori rendőrszázados, Szabó Bence pedig ezeknek az információknak nem volt a birtokában, és minden bizonnyal teljesen félreértette a helyzetet.

Egy teljes félreértésre építette a Direkt36 a Telex, a Partizán és a teljes balliberális sajtó ezt a lejárató kampányt a kormányzattal szemben, Magyar Péter pedig erre rá is ült, politikai hasznot akart húzni ebből az egész történetből

– emelte ki a vezető elemző.

Deák Dániel szerinte az érintett sajtótermékeknek minimum bocsánatot kell kérniük, ugyanis nem volt alapja azoknak a vádaknak, amiket megfogalmaztak. – Egyértelműen látszódik, hogy a magyar kormány és a magyar hatóságok számára az a legfontosabb, hogy megvédjék a magyar emberek biztonságát és a békéjét, ezért dolgoztak a magyar szolgálatok ebben az ügyben is – mutatott rá Deák Dániel.