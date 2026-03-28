idezojelek
Vélemény

A tiszás informatikus vallomása porrá zúzta Magyar Péterék kémkamuját

Meglepő? Egy büdös szó sem igaz a Konteómessiás hazugságaiból.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
UkrajnakémbotrányMagyar Péter 2026. 03. 28. 16:53
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mennyit lehet következmények nélkül hazudni? És még meddig? Nagyjából két éve alakult a Tisza-szekta, és azóta minden napra jut legalább tíz kisebb-nagyobb hazugságuk. Az összesen hétezer-háromszáz darab. Alaphangon. A legfrissebb, kémügyes hazugságaik viszont annyira súlyosak és nemzetbiztonságilag veszedelmesek, hogy nyugodtan megszorozhatjuk őket százzal. A Direkt36 nevű dezinformációs központ „cikke” alapján azt a rémhírt terjesztették, hogy a magyar állam szervezett akciót indított a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére. Majd amikor két tiszás informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük. A rágalom hihetővé maszkírozásához egy áruló rendőrt is bevetettek, akinek, mint kiderült, halvány segédfogalma sincs semmiről, de legalább aljas és becstelen módon nyomozati iratokat szivárogtatott ki, így hivatali visszaélést követhetett el, ráadásul ostobaságával az ukrán maffiaállamot segítette.

A Panyi Szabolcs-féle Direkt36 irománya és Magyar Péter ebből szőtt konteója szemenszedett, aljas, közveszélyes hazugság. Amit a nemzetbiztonsági bizottság múlt keddi jelentése, illetve a kormány ma nyilvánosságra hozott videófelvétele végképp porrá zúzott.

 

Ez utóbbi felvételen az egyik tiszás informatikus beismeri az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársának, hogy az ukránok beszervezték őt. 

A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon, és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezésjellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült

– ismerte be a H. D. monogramú férfi. Hoppá! Továbbá elregélte, hogy Észtországban kapott kiberkiképzést, többször járt Ukrajnában, ott találkozott Zelenszkijék kapcsolattartójával, a szavai szerint „sztereotipikus maffiózó” kinézetű Davidovval, aztán az ukrán állam érdekében hajtott végre kibertámadásokat az oroszok ellen. Majd a Tiszához került – nyilván itt következett volna az a bizonyos „későbbi akció”, amire beszervezték, amire fölkészítették Davidovék.

Akinek e beismerő vallomás után sem világos a helyzet, az vagy agyhalott, vagy Magyar Péter. 

Ha valaki itt veszélyeztette a Tisza informatikai rendszerét, az nem a magyar, hanem az ukrán állam volt. Ők építették oda be H. D.-t meg a másikat, a brit–magyar kettős állampolgárságú M. T.-t, alias „Buddhát”. Rendszeresen jártak az ukrán nagykövetségre, lehallgatóberendezéseket szereztek be és így tovább. És az is nyilvánvaló immár minden épelméjű ember számára, hogy a magyar titkosszolgálatnak kutyakötelessége volt figyelemmel kísérnie egy ilyen ellenséges, ukrán kémtevékenységet. Nemcsak a magyar nemzetbiztonság, hanem Magyar Péter szektapártja érdekében is.

Azokból pedig, akik ezek után a Tisza elleni „állami összeesküvésről” hantáznak, az utolsó vasat is ki kéne perelni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu