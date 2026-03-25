Elromlott a kazán, ki kellett menteni a gyerekeket a kollégiumból

Szén-monoxid-szivárgás miatt kiürítettek egy kollégiumot Lőrinciben, tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el az épületet – közölte a katasztrófavédelem szerda kora reggel.

Kifejtették: a folyosói szén-monoxid-érzékelő bejelzett a Kastélykerti utcában lévő kollégiumban.

Az épületet tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el, ők egy másik épületrészbe mentek át, rosszullétre nem panaszkodtak.

A hatvani hivatásos tűzoltók méréseinek adatai szerint már a lépcsőházban magas volt a szén-monoxid koncentrációja, az érték a kazánház felé haladva egyre emelkedett. Kiderült, hogy

a gázkazánhoz csatlakoztatott kémény szétcsúszott, ez okozta a problémát.

A kazán leállításakor rögtön csökkenni kezdett a mérgező gáz koncentrációja – írták.