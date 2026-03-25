Elromlott a kazán, ki kellett menteni a gyerekeket a kollégiumból

Rendkívüli

szén monoxidgázgyermek

Riasztott a szén-monoxid-érzékelő, majd perceken belül ki is ürítették a kollégiumot Lőrinciben. A mérések szerint már a lépcsőházban is magas volt a mérgező gáz szintje.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 10:32
Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szén-monoxid-szivárgás miatt kiürítettek egy kollégiumot Lőrinciben, tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el az épületet – közölte a katasztrófavédelem szerda kora reggel.

20210929 Miskolc fotó: Kozma István KI Észak-Magyarország Gázszivárgás a János utcában.
Illusztráció (Fotó: Kozma István)

Kifejtették: a folyosói szén-monoxid-érzékelő bejelzett a Kastélykerti utcában lévő kollégiumban. 

Az épületet tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el, ők egy másik épületrészbe mentek át, rosszullétre nem panaszkodtak.

A hatvani hivatásos tűzoltók méréseinek adatai szerint már a lépcsőházban magas volt a szén-monoxid koncentrációja, az érték a kazánház felé haladva egyre emelkedett. Kiderült, hogy 

a gázkazánhoz csatlakoztatott kémény szétcsúszott, ez okozta a problémát. 

A kazán leállításakor rögtön csökkenni kezdett a mérgező gáz koncentrációja – írták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
