Felhős, csalóka időjárás jön a hétvégére

Általában sok felhőre számíthatunk: péntek délután inkább rövidebb, éjszaka, főként északon, szombaton nagyobb területen hosszabb szakadozásokkal – számol be a HungaroMet Nonprofit Zrt. Reggelig az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye, másutt több helyen várható ismétlődő eső, zápor. Szombaton átmeneti szünetet követően kelet felől ismét növekszik az időszakos csapadék valószínűsége.

Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, a Dunántúlon, valamint péntek délután északkeleten viharos – előbbi tájakon kezdetben erősen viharos széllökések is várhatóak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul, délkeleten, keleten várhatóak a magasabb értékek.