Fülöp Attila: Amikor kifordul a világ a sarkából, más játékszabályok vannak

– Milyen hasonlóságokat lehet felfedezni az államtitkári feladatok és az egyéni választókerületi jelöltség között?

– A gondoskodás és a nehéz élethelyzetek kezelése csak úgy működik, ha ott vagyunk a terepen. A választókerületi elnöki megbízatás szintén arról szól, hogy az emberek mindennapi gondjaival legyünk tisztában. Örülünk annak, ami jó, de nyilván nem erről szól a megbízatás, hanem arról, hogy megnézzük mi az, amit fejleszteni kell. Mindkét esetben a személyes jelenlétet tartom a legfontosabbnak. Legyen kapcsolat, hogy megtudjuk, mik az emberek valós problémái. Már csak azért is gondolom, hogy ezt hitelesen tudom képviselni, mert ebben a választókerületben születtem, itt nőttem fel, ide jártam iskolába, itt házasodtam és most is itt élünk és neveljük gyermekeinket. Tehát végigkísértem ennek a környéknek az alakulását, és pontosan láttam, hogy mi történik.

Fülöp Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 4. számú választókörzetében (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Milyen sajátosságai vannak a helyi kampánynak?

– Először is fontos tisztában lenni azzal, hogy hol vagyunk. Ez a körzet a II. kerület teljes egészét, illetve a III. kerület egy részét foglalja magába. Ez nemcsak az országban, de Budapesten is egy sajátos környék. Egyrészt különleges természeti adottságai vannak, mivel van egy zöldövezeti környezete, viszont a belvárost hat perc alatt el lehet érni. A kettő együtt pedig kiváló lokációt jelent mindenki számára. Másrészt viszont ennek a választókerületnek sok kis egysége van, amely nem áll össze egy nagy egésszé. Talán ez az egyetlen kerület Budapesten, amelynek nincs egy átfogó neve. Tehát amit nem tudunk úgy hívni, mint bármelyik más választókerületnek a központját, hanem itt nagyon kis egységek vannak. Pesthidegkút annak idején egy különálló település volt, és alapvetően a német nemzetiség határozta meg. Azonban nagyrészt elkülönül a választókerület belső részétől, ahol körbenézve olyan történelmi neveket látni, mint a Nyék, a Pasarét, a Kurucles és a Rózsadomb. Ezek a kisebb környékek sok szempontból önmagukban is leképezik a magyar történelem fejlődését, ám az egész nem áll össze egy egésszé. És még ott van a III. kerület egy része, ami ebből a szempontból is különálló. Emiatt különböző nehézségek vannak ezeken a területeken. De a legfontosabb, hogy az ott lakókat meghallgatva kiderül, hogy mik a problémáik.