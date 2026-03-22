gyilkosságbíróságnémetországbansonnebergfiatalkülönös kegyetlenség

Három késszúrással végzett párjával a fiatal magyar gyilkos

Kimondta a végső szót a bíróság annak a 22 éves magyar nőnek az ügyében, aki Németországban, saját otthonukban mészárolta le idős élettársát. A fiatal nő kíméletlen támadása során háromszor szúrta meg áldozatát, majd értéktárgyait magával víve távozott a helyszínről, ezért a hatóságok életfogytig tartó fegyházzal büntették a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt.

2026. 03. 22. 12:47
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a 22 éves magyar nőt, aki a Sonneberg városában, közös otthonukban végzett 63 éves élettársával. A bíróság a bizonyítékok alapján megállapította, hogy a fiatal nő előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság elkövetője, aki a támadás után még ki is rabolta áldozatát. A döntés értelmében a brutális gyilkos élete hátralévő részét rácsok mögött tölti, mivel tettével teljesen sárba tiporta az emberi élet értékét – írta az Origo.hu.

Németországban elkövetett gyilkosság miatt kapott életfogytiglant egy magyar nő (Illusztráció)
Brutális gyilkosság Sonnebergben

Megrázó részletek kerültek nyilvánosságra a németországi per során, amelyben életfogytiglani börtönre ítéltek egy fiatal magyar nőt 63 éves élettársa megöléséért. A bíróság megállapította, hogy a vádlott valóságos kivégzést hajtott végre: háromszor szúrta meg áldozatát, ráadásul olyan erővel, hogy két döfés a férfi mellkasát is áttörte. 

A halálos erejű, légcsövet érő szúrás után a nő nem hívott segítséget, hanem hidegvérrel kirabolta a haldokló férfit, magával víve annak laptopját és telefonjait.

A bíróság döntése értelmében a 22 éves nőnek ténylegesen életfogytig tartó börtönbüntetést kell letöltenie a brutális gyilkosság miatt. Az ítélet kimondta, hogy a vádlott nem szabadulhat a rácsok mögül, miután bebizonyosodott, hogy hidegvérű gyilkosként végzett élettársával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

