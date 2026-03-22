Három késszúrással végzett párjával a fiatal magyar gyilkos

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a 22 éves magyar nőt, aki a Sonneberg városában, közös otthonukban végzett 63 éves élettársával. A bíróság a bizonyítékok alapján megállapította, hogy a fiatal nő előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság elkövetője, aki a támadás után még ki is rabolta áldozatát. A döntés értelmében a brutális gyilkos élete hátralévő részét rácsok mögött tölti, mivel tettével teljesen sárba tiporta az emberi élet értékét – írta az Origo.hu.

Németországban elkövetett gyilkosság miatt kapott életfogytiglant egy magyar nő (Illusztráció)

Fotó: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/Facebook

Brutális gyilkosság Sonnebergben

Megrázó részletek kerültek nyilvánosságra a németországi per során, amelyben életfogytiglani börtönre ítéltek egy fiatal magyar nőt 63 éves élettársa megöléséért. A bíróság megállapította, hogy a vádlott valóságos kivégzést hajtott végre: háromszor szúrta meg áldozatát, ráadásul olyan erővel, hogy két döfés a férfi mellkasát is áttörte.

A halálos erejű, légcsövet érő szúrás után a nő nem hívott segítséget, hanem hidegvérrel kirabolta a haldokló férfit, magával víve annak laptopját és telefonjait.

A bíróság döntése értelmében a 22 éves nőnek ténylegesen életfogytig tartó börtönbüntetést kell letöltenie a brutális gyilkosság miatt. Az ítélet kimondta, hogy a vádlott nem szabadulhat a rácsok mögül, miután bebizonyosodott, hogy hidegvérű gyilkosként végzett élettársával.

Borítókép: Forrás: Shutterstock