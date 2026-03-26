Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelneszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány! + videó

Helyben vagyunk: nem érvényes az alaptörvény a tiszások szerint

A Magyarország-tagadók egyik elit csoportja, a magyar alaptörvény érvényességét is tagadó szektások is felbukkantak a Tisza Párt szimpatizánsai között.

2026. 03. 26. 17:29
„Magyarország alaptörvénye érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan” – állítják a Tisza Párt támogatói egy, a Magyar Péter szimpatizánsait tömörítő csoportban. 

A bejegyzésben emellett az úgynevezett optálást is reklámozza a Tisza Párt egyik szimpatizánsa. Az optálás ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a Magyarország, illetve egyéb, állami szervek létezését, joghatóságát tagadó szektások olyan, nem hivatalos dokumentumokat állítanak ki egymásnak, amelyen az állításuk szerint valódi magyar állam neve is megtalálható. 

Emlékezetes, a Magyarország-tagadó, rövidebb nevén UCC-szekta az elmúlt években számos üggyel kapcsolatban bekerült az országos sajtóba. Ilyen volt, hogy a csoportosulás tagjainak negyvenezer forintért speciális, hamis rendszámtáblákat árultak, illetve a szekta tagjai egyszer saját rendőrség toborzásába is kezdtek. 

Tavaly pedig kilenc UCC-hívő, magát szkítaként meghatározó ember ellen emeltek vádat a hatóságok, amiért alkotmányellenes puccsra és a miniszterelnök megölésére készültek. 

Nem ez az első eset azonban, hogy a Tisza párthoz köthető Facebook-csoportban nyíltan terjednek olyan nézetek, amelyek szerint Magyarország mint állam nem létezik, a magyar alaptörvény pedig érvénytelen. 

A szóban forgó tartalmak az úgynevezett államtagadó ideológiák jól ismert paneljeit ismétlik, amelyek eddig leginkább marginális, összeesküvés-elméletekben hívő csoportokban voltak jelen. A közösségi oldalak nyilvános és zárt csoportjaiban megjelenő bejegyzések szerint Magyarország csupán egy bejegyzett cég, az állami intézmények joghatóság nélkül működnek, a választások pedig érvénytelenek. 

Egyes posztok odáig mennek, hogy a hatályos jogrendet teljes egészében semmisnek nyilvánítják, és arra buzdítják a csoporttagokat, hogy ne fogadják el a magyar állam működését.

Az államtagadó gondolatkör nem újkeletű: az elmúlt években elsősorban a „szuverén állampolgár” mozgalmakhoz, valamint különféle radikális, jogellenes csoportosulásokhoz kötődött. Újdonság viszont, hogy ezek a nézetek most egy parlamenti ambíciókat dédelgető párt szimpatizánsainak online tereiben jelennek meg.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu