Helyben vagyunk: nem érvényes az alaptörvény a tiszások szerint

„Magyarország alaptörvénye érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan” – állítják a Tisza Párt támogatói egy, a Magyar Péter szimpatizánsait tömörítő csoportban.

A bejegyzésben emellett az úgynevezett optálást is reklámozza a Tisza Párt egyik szimpatizánsa. Az optálás ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a Magyarország, illetve egyéb, állami szervek létezését, joghatóságát tagadó szektások olyan, nem hivatalos dokumentumokat állítanak ki egymásnak, amelyen az állításuk szerint valódi magyar állam neve is megtalálható.

Emlékezetes, a Magyarország-tagadó, rövidebb nevén UCC-szekta az elmúlt években számos üggyel kapcsolatban bekerült az országos sajtóba. Ilyen volt, hogy a csoportosulás tagjainak negyvenezer forintért speciális, hamis rendszámtáblákat árultak, illetve a szekta tagjai egyszer saját rendőrség toborzásába is kezdtek.

Tavaly pedig kilenc UCC-hívő, magát szkítaként meghatározó ember ellen emeltek vádat a hatóságok, amiért alkotmányellenes puccsra és a miniszterelnök megölésére készültek.

Nem ez az első eset azonban, hogy a Tisza párthoz köthető Facebook-csoportban nyíltan terjednek olyan nézetek, amelyek szerint Magyarország mint állam nem létezik, a magyar alaptörvény pedig érvénytelen.

A szóban forgó tartalmak az úgynevezett államtagadó ideológiák jól ismert paneljeit ismétlik, amelyek eddig leginkább marginális, összeesküvés-elméletekben hívő csoportokban voltak jelen. A közösségi oldalak nyilvános és zárt csoportjaiban megjelenő bejegyzések szerint Magyarország csupán egy bejegyzett cég, az állami intézmények joghatóság nélkül működnek, a választások pedig érvénytelenek.

Egyes posztok odáig mennek, hogy a hatályos jogrendet teljes egészében semmisnek nyilvánítják, és arra buzdítják a csoporttagokat, hogy ne fogadják el a magyar állam működését.

Az államtagadó gondolatkör nem újkeletű: az elmúlt években elsősorban a „szuverén állampolgár” mozgalmakhoz, valamint különféle radikális, jogellenes csoportosulásokhoz kötődött. Újdonság viszont, hogy ezek a nézetek most egy parlamenti ambíciókat dédelgető párt szimpatizánsainak online tereiben jelennek meg.