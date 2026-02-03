Felbukkantak a Magyarország-tagadók a Tisza Pártban

Egyre aggasztóbb jelenség ütötte fel a fejét a Tisza Párt környékén működő közösségi médiás felületeken: több, a párthoz köthető Facebook-csoportban nyíltan terjednek olyan nézetek, amelyek szerint Magyarország mint állam nem létezik, a magyar alaptörvény pedig érvénytelen.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

A szóban forgó tartalmak az úgynevezett államtagadó ideológiák jól ismert paneljeit ismétlik, amelyek eddig leginkább marginális, összeesküvés-elméletekben hívő csoportokban voltak jelen. A közösségi oldalak nyilvános és zárt csoportjaiban megjelenő bejegyzések szerint Magyarország csupán egy bejegyzett cég, az állami intézmények joghatóság nélkül működnek, a választások pedig érvénytelenek.

Egyes posztok odáig mennek, hogy a hatályos jogrendet teljes egészében semmisnek nyilvánítják, és arra buzdítják a csoporttagokat, hogy ne fogadják el a magyar állam működését.

Az államtagadó gondolatkör nem új keletű: az elmúlt években elsősorban a „szuverén állampolgár” mozgalmakhoz, valamint különféle radikális, jogellenes csoportosulásokhoz kötődött. Újdonság viszont, hogy ezek a nézetek most egy parlamenti ambíciókat dédelgető párt szimpatizánsainak online tereiben jelennek meg,

sokszor érdemi moderáció nélkül.

A bejegyzések nyelvezete és érvrendszere kísértetiesen hasonlít azokra a tartalmakra, amelyek korábban a hatóságok figyelmét is felkeltették: jogi szakkifejezések kiragadott használata, félreértelmezett nemzetközi egyezmények, valamint az alaptörvény legitimitásának kategorikus elutasítása jellemzi ezeket a posztokat.

Emlékezetes, a Magyarország-tagadó, rövidebb nevén UCC-szekta az elmúlt években számos üggyel kapcsolatban bekerült az országos sajtóba. Ilyen volt, hogy a csoportosulás tagjainak negyvenezer forintért speciális, hamis rendszámtáblákat árultak, illetve a szekta tagjai egyszer saját rendőrség toborzásába is kezdtek.

Tavaly pedig kilenc UCC-hívő szkíta ellen emeltek vádat a hatóságok, amiért alkotmányellenes puccsra és a miniszterelnök megölésére készültek.