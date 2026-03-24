Kecskeméten megmutatta magát a tiszás értelmiség, így építik a szeretetországot + videó

Bár a Tisza Párt „szeretetország” kiépítésével kampányol, szimpatizánsaik Kecskeméten is csak a gyűlölködést mutatták be. Ahogy a Bohár Dániel által megosztott videón is hallható, a fiatalokból álló csoport hangos ordítozással igyekezett megzavarni az Orbán Viktor beszédére érkező Fidesz-szimpatizánsokat.

Tegnap este Kecskeméten megmutatta magát a tiszás értelmiség is!

– írta a videóhoz a riporter.

A csoport agresszívan lépett fel a róluk felvételt készítőkkel szemben is, egyikük azt kiabálta:

Gyere g...ci, ha mersz! A telefont kiverem a kezedből.

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, a Hír TV riporterét, Szabó Rékát is kellemetlen helyzetbe hozták a tiszás ellentüntetők, akik körbeállták őt és operatőr kollégáját, és meghiúsították Szabó minden próbálkozását, hogy a helyszínről tudósítson.