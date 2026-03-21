Mága Zoltán is összefutott Orbán Viktorral Miskolcon, mindketten színpadra léptek

– A következő négy év a veszélyek korszaka lesz, a háború egyre közelebb jön, mert Brüsszel és Kijev úgy döntöttek, hogy béke helyett folytatni akarják a háborút – mondta el Miskolcon Orbán Viktor.

A miniszterelnök országjárásán ezúttal is hatalmas tömeg gyűlt össze, a helyiek Békemenettel várták a kormányfőt.

A miniszterelnök országjárásán fellépő zenészek és énekesek mellett azonban Magyarország leghíresebb hegedűművésze is feltűnt. Mága Zoltánnal Orbán Viktor közös képet is készített a beszéde előtt, melyet a közösségimédia-oldalán tett közzé. A miniszterelnök és a hegedűvirtuóz is színpadra léptek ma este, a miskolciak nagy örömére, habár Mága Zoltán egy másik színpadon zenélt ma.