Lelepleződött Magyar Péter kamuja a milliós sztárgázsikról

Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Megalapozatlan értesülésekkel állt elő a Tisza Párt elnöke a Digitális Polgári Körök első, szeptemberi rendezvényéről. Egy szerződésre hivatkozott, amely szerint Radics Gigi és Nagy Adri is milliós gázsiért lépett volna fel, ám a két énekesnő ott sem volt, akik pedig valóban felléptek, ingyen tették.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 6:58
Képen: Magyar Péter politikus, európai parlamenti képviselő, jogász, diplomata, a Talpra Magyarok Közösségének vezetője, a Tisztelet és Szabadság (TISZA) Párt elnök
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon tett közzé egy dokumentumot, amely állítólag a szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában megrendezett első Digitális Polgári Körök (DPK) találkozó költségvetését tartalmazza. Úgy fogalmazott, hogy a szerződést „egyenesen a Karmelitából fújta be az ablakon a szél”, és azt állította, hogy a rendezvényre közel 400 millió forintot költöttek közpénzből – emlékeztet a Mandiner.

A dokumentum szerint az előadók, például Radics Gigi 3 millió, Nagy Adri egymillió, valamint Pataky Attila, Demjén Ferenc, Oláh Gergő és Nagy Feró egyenként másfél millió forint honoráriumot kapott volna.

A lap szerint a valóság az, hogy

Radics Gigi ott sem volt a rendezvényen, és Nagy Adri szintén cáfolta, hogy részt vett volna, hozzátéve, elvi okokból sosem vállal fellépést politikai rendezvényen.

A rendezvényen részt vett Nagy Feró, aki a Telexnek nyilatkozva leszögezte, hogy nem lépett fel, és nem kapott pénzt a részvételéért sem. Fellépett azonban Pataki Attila, Demjén Ferenc és Oláh Gergő, ám ők teljesen ingyen.

Mint a Mandiner megjegyzi, a dokumentumban lévő hat névből hat kapcsán félrement a Magyar Péter által terjesztett fake news, amit ráadásul a balliberális média, például 24.hu, 444.hu és a HVG kritikátlanul átvett és terjesztett, pedig a rendezvény visszanézésével kiderült volna, hogy Magyar Péter valótlanságokat állít az érintett művészekről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
