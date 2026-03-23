Lelepleződött Magyar Péter kamuja a milliós sztárgázsikról

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon tett közzé egy dokumentumot, amely állítólag a szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában megrendezett első Digitális Polgári Körök (DPK) találkozó költségvetését tartalmazza. Úgy fogalmazott, hogy a szerződést „egyenesen a Karmelitából fújta be az ablakon a szél”, és azt állította, hogy a rendezvényre közel 400 millió forintot költöttek közpénzből – emlékeztet a Mandiner.

Nagyon benézte Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

A dokumentum szerint az előadók, például Radics Gigi 3 millió, Nagy Adri egymillió, valamint Pataky Attila, Demjén Ferenc, Oláh Gergő és Nagy Feró egyenként másfél millió forint honoráriumot kapott volna.

A lap szerint a valóság az, hogy

Radics Gigi ott sem volt a rendezvényen, és Nagy Adri szintén cáfolta, hogy részt vett volna, hozzátéve, elvi okokból sosem vállal fellépést politikai rendezvényen.

A rendezvényen részt vett Nagy Feró, aki a Telexnek nyilatkozva leszögezte, hogy nem lépett fel, és nem kapott pénzt a részvételéért sem. Fellépett azonban Pataki Attila, Demjén Ferenc és Oláh Gergő, ám ők teljesen ingyen.

Mint a Mandiner megjegyzi, a dokumentumban lévő hat névből hat kapcsán félrement a Magyar Péter által terjesztett fake news, amit ráadásul a balliberális média, például 24.hu, 444.hu és a HVG kritikátlanul átvett és terjesztett, pedig a rendezvény visszanézésével kiderült volna, hogy Magyar Péter valótlanságokat állít az érintett művészekről.