Márki-Zay és a tiszások: együtt is kevesen voltak Hódmezővásárhelyen, csak gyűlöletet hagytak maguk után

Kevesen vettek részt a szombati hódmezővásárhelyi ellenzéki tüntetésen, ugyanakkor a résztvevők több kirekesztő, rasszista hangvételű feliratot is hagytak az utcán.

Márki-Zay Péter Fotó: Karnok Csaba / MW

A szombati hódmezővásárhelyi demonstrációra reagált közösségi oldalán Bohár Dániel. A riporter azt írta:

A bukott Márki-Zay és a helyi tiszások szombaton tünciztek egyet Hódmezővásárhelyen. Nagyon kevesen voltak, de annál agresszívebb üzeneteket rajzoltak az útra.

Hozzátette: „Na, akkor ma a Fidesz és Orbán Viktor megmutatja, hogy a békés emberek ott is többen vannak! Ma 16.00 Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen!”

Bejegyzéséhez egy képet is csatolt, amelyen a demonstráció részletei, valamint az aszfaltra írt gyalázkodó feliratok láthatók.

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök a városban mond beszédet, ahol a korábbi állomásokhoz hasonlóan most is nagy tömeg gyűlhet össze.