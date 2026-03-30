Lesz utánpótlás, lesz jövő: rengetegen jelentkeztek pedagógusnak + videó

Jelentős érdeklődés övezi idén is a pedagóguspályát – erről beszélt Maruzsa Zoltán a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében, amelyben a felsőoktatási felvételi adatait ismertette.

– Elképesztő létszám, 25 059 fő jelentkezett pedagógusképzésre az idei felsőoktatási felvételi eljárás során, idén is ez lett a második legnépszerűbb képzési terület – tudatta az államtitkár.

A tavaly felvett csaknem 17 000 hallgató után az idei adatok is azt mutatják:

továbbra is erős az érdeklődés a pedagóguspálya iránt.

Idén a jelentkezések alapján még ennél is nagyobb az érdeklődés.

Lesz tehát utánpótlás, lesz jövő és lesz elég szakember, akire a gyermekeinket és unokáinkat bízhatjuk

– fogalmazott Maruzsa Zoltán.