Menczer Tamás: A Telex mentegeti a nőverést, miközben a tiszások egyre agresszívebben lépnek fel

Menczer Tamás szerint a baloldali média elhallgatja az agressziót, miközben a Tisza Párt hívei egyre agresszívabban lépnek fel.

Forrás: Facebook2026. 03. 28. 22:18
Menczer Tamás felfedte az ukrán háttéralkut
Menczer Tamás felfedte az ukrán háttéralkut
„A Telex undorító. Szerintük a nőverés nem probléma!” – írta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója legutóbbi Facebook-oldalára feltöltött videója mellé. A kormánypárti politikus is ott volt Pécelen, Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának legutóbbi helyszínén, ahol a Telex egy újságírója tett fel neki kérdéseket.

A baloldali újságíró arról faggatta, hogy mit szól a politikus ahhoz, hogy a Fidesz kampányeseményein „erőszakkal tartják távol az ellentüntetőket”. Menczer válaszul felhozta az ellentüntetők által megtámadott Gulyás Virág esetét. Mint ismert a Mandiner munkatársát, Orbán Viktor csütörtöki Törökszentmiklósi látogatása során fenyegette meg egy agresszív férfi.

Az egész ország látja, hogyan viselkednek a tiszások

– mondta a politikus.

Megütöttek egy nőt, Önnek van ezzel problémája?

 – kérdezte Menczer Tamás az interjú során többször is a Telex munkatársától, azonban a válaszadás alól az újságíró rendre kitért.

„Ha majd Önnek ezzel lesz problémája, akkor beszélek Önnel legközelebb is” – zárta le a beszélgetést a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Már lassan megszokottá válik, hogy a Fidesz minden kampányeseménye után a tiszás „ellentüntetők” agresszív és degradáló fellépéseivel van tele a közösségi média. Szintén Pécelen készített Szarvas Szilveszter, a Megafon főszerkesztője egy videót a helyi tiszás provokátorokkal, akik sértegetéssel és skandálással igyekeztek az Orbán Viktor beszédét békésen követni kívánó tömeget zavarni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu