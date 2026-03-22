Nyitrai Zsolt: A nyugdíjakat nem megadóztatni, hanem növelni kell!

A nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy, amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a nyugdíjasok számíthatnak a biztonságra és megbecsülésre – fogalmazott Nyitrai Zsolt. A főtanácsadó Navracsics Tiborral együtt felhívta a figyelmet az okosóra használatára is a videójában.

2026. 03. 22. 15:36
A miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán közzétett videójában elmondta: 

Februárban a szépkorúak dupla nyugdíjat kaptak, és megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is. A januári rendkívüli hideg idején rezsivédelemmel segített a kormány, az iráni konfliktus miatti helyzet enyhítésére bevezetett védett üzemanyagárból pedig a nyugdíjasok is részesülnek – tette hozzá.

Nyitrai Zsolt leszögezte: A nyugdíjakat nem csökkenteni vagy megadóztatni kell, hanem növelni. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a nyugdíjasok számíthatnak biztonságra és megbecsülésre – fogalmazott a főtanácsadó, aki a videó végén azt mondta: ne feledjék, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.

Budapest, 2025. április 2. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos köszöntőt mond a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) 35 éves jubileumi ünnepségén a budapesti Haris Parkban 2025. április 2-án. MTI/Máthé Zoltán
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója
(Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

 

A videóban Navracsics Tibor rámutatott: ahogyan a digitális forradalom átalakítja a magyar közigazgatást, úgy a Gondosóra is digitális áttörést hozott a gondoskodás kultúrájában és a szolgáltató állam működésében. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta: 

A magyar kormány elkötelezett a közigazgatás modernizációja mellett is, és ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb része az idősek biztonsága. Ezen a területen is léptünk egy nagyot előre, hiszen mostantól már nem csupán személyesen, hanem egy új applikáció segítségével, a DÁP-pal, kényelmesen, gyorsan, és biztonságosan beléphetünk az alkalmazásba 

Hozzátéve: kevesebb jelszó, több nyugalom. A tárcavezető úgy fogalmazott: Gondosóra - a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.

 

Borítókép:  Februárban dupla nyugdíjat és a 14. havi első negyedét is megkapták az idősek (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

       
 
 
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
