Nyitrai Zsolt: A nyugdíjakat nem megadóztatni, hanem növelni kell!

A miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán közzétett videójában elmondta:

Februárban a szépkorúak dupla nyugdíjat kaptak, és megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is. A januári rendkívüli hideg idején rezsivédelemmel segített a kormány, az iráni konfliktus miatti helyzet enyhítésére bevezetett védett üzemanyagárból pedig a nyugdíjasok is részesülnek – tette hozzá.

Nyitrai Zsolt leszögezte: A nyugdíjakat nem csökkenteni vagy megadóztatni kell, hanem növelni. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a nyugdíjasok számíthatnak biztonságra és megbecsülésre – fogalmazott a főtanácsadó, aki a videó végén azt mondta: ne feledjék, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója

A videóban Navracsics Tibor rámutatott: ahogyan a digitális forradalom átalakítja a magyar közigazgatást, úgy a Gondosóra is digitális áttörést hozott a gondoskodás kultúrájában és a szolgáltató állam működésében. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta:

A magyar kormány elkötelezett a közigazgatás modernizációja mellett is, és ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb része az idősek biztonsága. Ezen a területen is léptünk egy nagyot előre, hiszen mostantól már nem csupán személyesen, hanem egy új applikáció segítségével, a DÁP-pal, kényelmesen, gyorsan, és biztonságosan beléphetünk az alkalmazásba

Hozzátéve: kevesebb jelszó, több nyugalom. A tárcavezető úgy fogalmazott: Gondosóra - a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.

Februárban dupla nyugdíjat és a 14. havi első negyedét is megkapták az idősek