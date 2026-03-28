A MÁV és a BKK járatai is módosított menetrenddel közlekednek éjszaka az óraátállítás miatt

Március 29-én virradóra kezdetét veszi a nyári időszámítás. A vonatok és buszok az átálláshoz igazítottan közlekednek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 28. 11:20
Nyári időszámítás szerint közlekednek majd a járatok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: az órákat hivatalosan hajnali kettőkor három órára állítják át, amihez az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint a BKK-járatok, a helyi és helyközi buszjáratok menetrendjei is igazodnak − közölte a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A MÁV-START Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron.
Az óraátállítás a MÁV több járatát is érinti (Fotó: Jászai Csaba / MTVA/Bizományosi)

A MÁV-csoport közleményében szerepel: az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁVPlusz mobilalkalmazás vagy a mavplusz.hu, jegy.mav.hu weboldal utazási tervezőinek segítségével, azok naprakész és pontos útitervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet.

Az óraátállítás a Budapest–Győr, Budapest–Esztergom, Budapest–Székesfehérvár, Siófok–Kaposvár, Budapest–Pusztaszabolcs–Dunaújváros, Budapest–Vác–Szob, Budapest–Veresegyház–Vác, Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen, Zajta–Fehérgyarmat, Budapest–Újszász-Szolnok és Budapest–Lajosmizse vonalon közlekedő vonatok menetrendjét, valamint a Szeged–Hódmezővásárhely vasútvillamos menetrendjét és több nemzetközi járatot is érint.

Hozzátették: az óraátállítás miatt változás lesz a gödöllői, az érdi, a kiskunhalasi, a hódmezővásárhelyi, debreceni térség egyes Volán-járatainak menetrendjében, továbbá érintettek a szegedi és nyíregyházi helyi közlekedés egyes járatai is. A részletekről a MÁV-csoport honlapján tájékozódhatnak az utazók.

Változik a BKK-járatok menetrendje az óraátállítás miatt − közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A BKK azt írta, március 28-ról 29-re, szombatról vasárnapra virradó éjjel a 2.00 és 2.59 óra közötti indulások mindegyik éjszakai járatnál elmaradnak. Március 29-én 3.01-től a BKK járatai a nyári időszámítás szerint közlekednek. Várhatóan hajnali 2 és 4 óra között a közterületi kijelzők nem üzemelnek.

Az egyedi intézkedések célja, hogy a járatok az utasigények alapján közlekedjenek, ezért a hétvégi szabadidős forgalom miatt közlekedő sűrítő járatok 3.00 és 4.00 között a 2.00 és 3.00 közötti indulások szerint járnak (907A, 909A, 914A, 934, 956, 973A) – tájékoztattak. Jelezték továbbá, hogy az év többi napján 2.00 és 3.00 között induló járatok a végállomásukról még a téli időszámítás szerint 1.00 és 2.00 között elindulnak, majd útközben éri őket az óraátállítás.

Kitértek arra is, hogy a 916-os és a 968-as éjszakai járatok közlekedését az óraátállítás nem befolyásolja. Az utazók a menetrendi változásokról a BKK oldalán tájékozódhatnak.

A BKK menetrendje is változik az óraátállítás miatt


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
